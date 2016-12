Mari actori români au făcut senzaţie pe scena Casei de Cultură

Mari actori români au făcut senzație pe scena Casei de Cultură

Poate unul dintre cele mai inspirate mărțișoare oferite de constănțeni a fost un bilet la spectacolul „Părinți teribili”, de Jean Cocteau, jucat luni, 2 martie, pe scena Casei de Cultură a sindicatelor din Constanța și care a umplut sala până la refuz.Nici nu avea cum să fie altfel, atâta timp cât din distribuție făceau parte mari nume ale teatrului românesc, care au reușit în cele două ore și jumătate de spectacol să-și reconfirme valoarea, trecând o sală întreagă prin cele mai variate stări, de la râs în hohote la un final în lacrimi de emoție.Îndrăgita actriță Diana Lupescu pune în scenă o poveste de-a râsu-plânsu, în care tatăl (interpretat de Marius Bodochi), împarte, șocant inițial, cu fiul (Silviu Biriș), aceeași fermecătoare femeie (Cristina Florea). Evident, unul din postura de amant, iar celălalt din postura de iubit.Dacă în primul act subiectul pare să fie cam… lungit, doar jocul Magdei Catone întruchipând magistral genotipul mamei de băiat, al viitoarei socroșenii care ține cu disperare să nu-i fie luat băiatul, o dată cu devoalarea secretului celor doi bărbați din „hudubaie” piesa devine de-a dreptul comică. Iubita neștiută, dar comună, îndeplinea, de fapt, pentru fiecare dintre masculi o nevoie: pe de o parte tatăl simte nevoia să evadeze din „hudubaia” în care locuia alături de cumnata (interpretată de Diana Lupescu) și rapacea mamă-soție, iar pe de altă parte fiul care se refugiază din brațele mamei sufocante în cele ale unei iubite deosebite și frumoase.Și cu toate că povestea părea în actul trei să-și fi găsit un happy-end, cortina este trasă după ce mama-soție înșelată este declarată moartă în urma unei supradoze de insulină.În culise, l-am întrebat pe Silviu Biriș de ce acest final trist pentru o piesă atât de tonică. „Pentru că nici viața nu ne oferă numai finaluri fericite. Am vrut să surprindem publicul și cred că am reușit, după felul cum a reacționat la final”.Aceeași întrebare i-am adresat-o și actriței-regizoare Diana Lupescu. „După cum ați observat, textul în general este plin de surprize și de răsturnări de situație. De fiecare dată te duce pe o pistă și pe urmă te lasă cu sufletul la gură. Nu poți să spui că este numai o comedie, nu poți să spui nici că este o tragedie, ci este așa cum e viața. Iar finalul este ca un semnal de alarmă că totuși viața este foarte scurtă și nu trebuie să-ți bați joc de ea și să o trăiești la maxim, dar cinstit. Vreau să mulțumesc publicului constănțean pentru că ne-a făcut să ne simțim atât de bine, cu toate că o parte dintre noi eram foarte răciți. La un moment dat nu am mai simțit decât publicul și personajele”, a mai declarat pentru „Cuget liber” sensibila actriță.Diana Lupescu mai pregătește acum, din postura de regizor, spectacolul „Visul unei nopți de iarnă”, aparținând lui Tudor Mușatescu, cu Teatrul din Buzău, iar la Teatrul Nottara urmează să aibă loc premiera, în luna aprilie, la un alt spectacol surprinzător, „Aprilie dimineața”.Astă-seară, constănțenii sunt invitați din nou la spectacol la Casa de Cultură din Constanța, unde se joacă pentru a treia oară „Take, Ianke și Cadîr”.