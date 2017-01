„Măreţia crimei constă în grandoarea dreptăţii”

Premiera „Pană de automobil” la Constanța:

„Măreția crimei constă în grandoarea dreptății”

Constănțenii au putut asista, ieri, la premiera piesei „Pană de automobil”, în regia lui Sorin Militaru. Spectacolul a fost un succes, sala fiind arhiplină. Piesa „Pană de automobil”, scrisă de Friedrich Dürrenmatt, are ca personaj principal dreptatea, sub toate formele ei, de la cele juridice și morale, până la cele mai neconvenționale și bizare. Este vorba despre un reprezentant al unei firme de textile, pe urmele lui Traps, care face pană, deși are o „superbă mașină americană”. Fiind noapte, este găzduit de un grup de bărbați ajunși la vârsta înțelepciunii, care, cu ospitalitate și amabilitate ieșite din comun, reușesc să-i aducă vizitatorului detașarea de care era nevoie pentru „jocul” care va urma. Eliberați de inhibiții și de conveniențe datorită vinului, sub ceața protectivă a fumului de țigară, Kummer, Zorn, Pilet, Judecătorul și Traps participă la festinul culinar oferit de senzuala menajera Simone. Intimitatea proaspăt creată, la care se adaugă și amețeala dată de vin, duce, automat, la confesiuni. Masa festivă se transformă într-o sală de judecată, și mesenii devin procurori, judecători, care îl încurajează pe Traps să mărturisească faptele negative pe care acesta le-ar fi săvârșit, deliciul apărătorilor legii fiind să se confrunte cu o crimă: „Măreția crimei constă în grandoarea dreptății”, afirmă procurorul în acest sens. În mintea lui Traps încolțește ideea unui joc fantastic, la care nu a mai participat niciodată, ceea ce îl face să fie din ce în ce mai entuziast. Are, însă, parte, și de un avocat, care îi aduce aminte, în mod obsesiv, să aibă grijă ce vorbește, pentru ca cele spuse să nu se întoarcă împotriva lui. Salonul de petrecere se transformă într-un cabinet psihologic, unde pacientul Traps face, în sfârșit, prima confesiune: aceea că și-a dorit ca șeful lui să fie înlăturat, pentru ca el să-i ia locul. Lucru care, de altfel, s-a și întâmplat, patronul murind în urma unui infarct. Învinuirea lui Traps este cu atât mai ușoară pentru procuror, cu cât acuzatul face o a doua mărturisire, spre disperarea avocatului său: a avut o legătură amoroasă cu soția patronului. Conexiunile s-au realizat imediat: Traps s-a răzbunat pe patronul său pe plan personal, ceea ce i-ar fi putut cauza acestuia atacul de cord. După această introspecție asistată, Traps se simte eliberat și cere să fie pedepsit după gravitatea faptelor sale. Călăul își face și el apariția, alimentându-i acuzatului starea de culpabilitate prin nenumărate pahare de vin. Urmează, desigur, pledoaria avocatului apărării, care nu reușește, totuși, să convingă auditoriul de nevinovăția lui Traps. Mai mult, acuzatul își recunoaște vina și, după ce verdictul răsună: „vinovat!”, și se pronunță condamnarea la moarte, se retrage, obosit și convins, în sfârșit, că nimic din ce s-a petrecut nu a fost un joc. Finalul, mai mult sau mai puțin previzibil, îl înfățișează pe Traps spânzurat, după ce a avut norocul sau ghinionul de a fi reconstituit psihic și moral. Piesa „Pană de automobil” este o capodoperă a discrepanței eu/ceilalți, o veche contradicție între modul în care ne percepem noi înșine și cel în care ne văd ceilalți. Piesa a atins un obiectiv important, acela de a manifesta artistic faptul că realitatea nu e aceeași pentru toți. Din distribuție au făcut parte actorii Iulian Enache, Eugen Mazilu, Lucian Iancu, Mihai Sorin Vasilescu, Lana Moscaliuc, Marian Adochiței, Alexandru Mereuță și Pavel Bârsan. Scenografia a fost semnată de Sanda Mitache, coregrafia de Andras Lorant și muzica de Vlaicu Golcea.