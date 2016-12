Marea ambiţie a "şefului" elevilor constănţeni

5

Consiliul judetean al elevilor

Am fost in acest consiliu, teoretic, timp de 3ani, fara o pozitie de top, doar ca participant, fiind parte a consiliului unui liceu din Cernavoda. Vreti sa stiti de ce nu am mai mers la sedinte? Tipul de actiuni intreprinse: baluri pentru strangerea de fonduri:in Constanta, actiuni desfasurate in orasul constanta... Nimic care sa avantajeze celelalte orase. Daca e consiliu judetean, sa se faca ceva pentru toate orasele judetului, nu numai pentru cei constanteni, nu? Cheltuielile saptamanale de transport pentru participarea la aceste sedinte au fost suportate integral din buzunarul propriu, de catre mine si de catre cealalta colega cu care am participat. Pana ne-am dat seama ca nu are rost sa o mai facem, pentru ca actiunile intreprinse de ei nu au niciun obiectiv real si pentru orasul nostru si am preferat sa ne utilizam banii, timpul si mintile in actiuni creative venite sa ii ajute pe acei elevi din orasul nostru pe care cje nici macar nu i-a mentionat vreo data. Sunt obligati sa participe? Din cate stiu eu, in acest oras, liceenii termina programul pe la ora 1, la care se adauga 2 ore de transport pana la constanta, cu un transport public, iar cei de generala, termina pe la ora 7 seara. Ce e mai important? Sa ramana la scoala sa invete ceva, sau sa se duca la niste intalniri obligatorii, care nici macar nu vizeaza alte orase in afara Constantei?