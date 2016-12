Mare sărbătoare la Liceul "Ioan Cotovu" din Hârşova

Mare sărbătoare la Liceul "Ioan Cotovu" din Hârșova

Elevii, absolvenții și profesorii Liceului Teoretic „Ioan Cotovu” din Hârșova au sărbătorit Ziua Școlii printr-o foarte amplă serie de manifestări, ce a debutat cu dezvelirea plăcii comemorative amplasate în holul instituției.Deschiderea festivă a aparținut prof. Manuela Piștea, directorul liceului, după care a urmat un spectacol aniversar, prilej cu care numeroși elevi au interpretat cântece, iar colegii lor au recitat poezii, după care trupele de dans ale claselor a VI-a C, a VII-a A, a IX-a B au dansat, totul sub atentă pregătire a profesorilor Corina Stoian, Camelia Șerban, Elena Manea, Gabriela Cazacu, Alexandru Neguța, Liliana Baciu, Manuela Piștea.De asemenea, în cadrul spectacolului, a avut loc și o demonstrație de taekwondo, realizată de Clubul Taekwon, unul dintre partenerii liceului, în final, elevii Cătălina Mihai, Abdurama Cenghiz, Cătălin Țepeș, acompaniați de elevii claselor a XI-a A și a XI-a B, interpretând imnul școlii.Tot în programul zilei a fost inclusă o întâlnire a absolvenților și a profesorilor pensionari, dar și lansarea primului număr din Revista „Nuferii Dunării”, revistă ce se dorește a fi un loc de întâlnire al generațiilor de elevi și profesori ai acestei instituții. Vernisajul expoziției „Școala mea”, expoziție realizată de elevii claselor primare și gimnaziale, coordonați de prof. Corina Stoian, s-a încadrat în seria acelorași manifestări dedicate zilei școlii.