Mare dezamăgire. Cum au ajuns absolvenţi cu masterate vânzători în mall-uri

Mare dezamăgire. Cum au ajuns absolvenți cu masterate vânzători în mall-uri

Poate nu mulți știu că Ion-Dănuț Jugănaru, cel care se identifică cu Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, este și un apreciat mentor pentru generații de studenți ai Facultății de Științe Economie din cadrul Universității „Ovidius”. La momentul semnării parteneriatului dintre CCINA și Inspectoratul Școlar Județean Constanța, conf. univ. dr. Jugănaru a făcut câteva remarci nu tocmai plăcute, dar extrem de reale vizavi de valoarea absolvenților de liceu din învățământul constănțean.- Știu. Dar am o mare dezamăgire în privința multora dintre studenții care vin din preuniversitar cu mari lacune în cunoașterea operațiunilor aritmetice simple. Dacă la adunare se descurcă toți, la scădere s-ar putea să greșească vreunul, dar și la înmulțiri și mai ales la împărțiri e jale. Ei zic că nu mai au nevoie, pentru că există calculator și pe telefon. Păi și dacă te-a lăsat bateria...- E-adevărat, numai că sunt prea puțini absolvenții de liceu capabili să mai treacă prin acea admitere. Apreciez mult faptul că s-au înăsprit condițiile în ultimii ani la Bacalaureat, în sensul că nu se mai poate copia, întrucât există acea supraveghere video, dar sunt mult prea mulți cei care nu trec și nu sunt motivați. Unii nici nu își mai propun să încerce. A fost o greșeală imensă desființarea școlilor profesionale. Într-un târziu și-au dat seama și le-au repus în funcțiune. Se vorbește tot mai mult de învățământul profesional dual după modelul german.După părerea mea, în multe privințe, după 1990, noi am avut o involuție în învățământ și nu o evoluție, cel puțin din punctul de vedere al unui raport corect între teorie și practică. Absolvenții noștri sunt extrem de rupți de realitate, învață în școală - atât în preuniversitar, cât și în universitar - foarte multe lucruri, acumulează informații, dar nu știu să facă aproape nimic. Iar ca să poată ști, ar fi trebuit să existe niște stagii de practică. Ele fie sunt formale, fie sunt aproape inexistente. Când noi eram studenți la Turism, făceam practică în fiecare sezon turistic estival, șase săp-tămâni pe an cu contract de muncă, deci nu adeverință că a trecut studentul pe aici. Singura lor șansă este ca, voluntar, în timpul vacanțelor de vară, să meargă să lucreze undeva. Important este să nu se descu-rajeze de la primul refuz al unui agent economic. Din păcate, piața ofertei de muncă în Constanța este extrem de săracă, cele mai multe locuri de muncă nou create fiind în mall-uri. Mă doare sufletul să văd foști absolvenți de-ai mei, cu masterat, care lucrează într-un hipermarket cu salariu minim pe economie.- Este păcat de această investiție în educația lor făcută și de stat, dar și de ei în acei ani de studii superioare - licență plus masterat - ca să facă un lucru pe care l-ar fi făcut și unul cu studii medii. Un alt exemplu trist mi-a fost oferit de două foste maste-rande, care s-au prezentat la un târg de selecție pentru forță de muncă și nu au fost acceptate recepționere pentru că erau supracalificate. Din păcate, este un eșec al tuturor guvernelor din ’90 până încoace, în România, care nu au reușit să facă ceea ce trebuie pentru a se crea mai multe locuri de muncă. Nu s-a reușit o strategie coe-rentă de atragere a investitorilor care să creeze locuri de muncă, așa încât cele patru milioane de români să nu fie nevoite să plece să lucreze în străinătate.- Am predat la Facultatea de Științe Economice din prima promoție, fără întrerupere, și am putut să văd și evoluții, dar și involuții. În anii ’90, erau niște copii foarte bine motivați, care cam știau ce vor de la viață. Acum i-am întrebat și mi-au răspuns că așteaptă să li se întâmple ceva. Le-am spus că ei trebuie să contribuie cu ceva, dar constat că nu sunt dornici. S-au împuținat cei care veneau la mărire de notă și eu am apreciat mult acești studenți. Sunt extrem de dezamăgit că nu sunt ambițioși. Nici în familie, nici în societate, nimeni nu i-a împins să fie cei mai buni, așa încât cei mai mulți se complac într-o mediocritate.