Marco Mendoza va cânta la Constanţa

Marco Mendoza va cânta la Constanța

Clubul Doors din Constanța îl aduce vineri, 6 octombrie, începând cu ora 20.00, în fața publicului, pe legendarul basist Marco Mendoza (Whitesnake, Thin Lizzy) în cadrul concertului „Viva la Rock”, eveniment ce se organizează în cadrul European Tour 2017.Precizăm că rockerul va concerta live, alături de Pino Liberti (tobe) și Nicola Costa (chitară).Succesul înregistrat în urma turneului sold-out pe care l-a susținut cu trupa „The Dead Daisies” în Europa, l-a determinat pe artist să se reîntoarcă pe continentul european și cu proiectul său solo, spre entuziasmul iubitorilor de muzică rock și jazz. Mai mult decât atât, Marco Mendoza a lăsat o amprentă puternică în trupe precum „Whitesnake”, „Thin Lizzy”, „Blue Murder”, „Blackstar Riders”, alăturându-se, de asemenea, unor nume importante, precum Neal Schon, Ted Nugent, Tim „Ripper” Owens, Dolores O’Riordan (The Cranberries), George Lynch (Lynch Mob).Artistul a lansat vara aceasta primul său album solo, urmând ca, mai apoi, să cucerească publicul prin vocea sa expresivă ce înlătură granițele dintre rock, pop, jazz, fusion și soul.Și pentru că este un artist complet, atunci când nu se află în turneu, artistul își desfășoară activitatea în propriul proiect jazz, intitulat „Mendoza Heredia Neto”, alături de Joey Heredia (tobe - Stevie Wonder, Sheila E, Sergio Mendez, Herb Alpert, Tania Maria, Scott Henderson, Frank Gambale și Dianne Reeves) și Renato Neto (clape - Stevie Wonder, Sheila E., Brian McNight, Justin Timberlake, Celia Cruz, Christina Aguilera, Little Richard, Patti LaBelle, Luther Vandross).Pentru cei care sunt interesați de acest show, care se anunță a fi unul incendiar, prețul unui bilet este 50 lei.