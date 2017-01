„Manualele deznaţionalizează copiii“

3

Paranoia nationala

Doamna prof.Paula Adriana are dreptate. Punct.Ieri citeam un articol asemanator unde un actor cunoscut,isi exprima sila fata de "proastele care apar la televizor.Si doamna Stela Popescu are dreptate.Nu mi-am propus sa le contrazic.Imi propun sa scot in evidenta modul cum abordam noi aceasta problema nationala.In primul rand,toti asteptam un dirijor national,asteptam un salvator al culturii,un fel de Kulturnik Suprem.Ca pe vremea comunistilor,asteptam sa vina cineva la Ministerul Culturii ca sa ne de dea indicatii pretioase.Sa ne spuna cum se face cultura si cine trebuie sa se ocupe de cultura.Sa ne spuna unde punem fanioanele si cum ne asezam pe stadion la Cantarea Romaniei.Pana vine Kulturnikul Suprem,noi spargem seminte ne exprimam pareri despre cultura iar intelectualii sunt nemultumiti de starea natiunii.Poetul Mircea Dinescu si nu numai el,se plangea ca-l urmareste securitatea comunista.Acum,Mircea Dinescu are ferma lui,creste berbecuti de rasa,ca sa-l dau exemplu.Istoricul Giurescu face politica la Antena 3,ca sa dau alt exemplu.Azi cine nu va lasa sa va manifestati liber,domnilor intelectuali ? In al doilea rand,am fost obinuiti sa aruncam vina pe altii.In toate manualele de istorie comuniste am invatat ca vinovati de nenorocirile noastre sunt turcii si imperialistii americani.Azi aruncam vina pe unguri,pe Uniunea Europeana,pe agenturile straine,pe rusi,etc.Toate guvernele venite la putere au aruncat vina pe guvernul anterior.In cazul asta,cred ca ar fi indicat sa infiintam o functie de vicepremier.Sa-i spunem Bocitoare Populara.Bocitoarea Populara Guvernamentala are misiunea sa planga,sa tipe sa se vaicareasca la catafalcul cultuii romanesti.Daca ma gandesc bine ,fiecare minister ar trebui inzestrat cu o bocitore.De exemplu,cum ar fi sa boceasca un ministru la catafalcul CFR-ului sau la catafalcul spitalului CFR Constanta ? Asta-i o boala la noi-schizofrenia populara.