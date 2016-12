Manualele alternative ar putea fi retrase

Deputatul argeșean Mihai Deaconu (Partidul Național Democrat) a prezentat, ieri, conform argesplus.ro, în cadrul unei conferințe de presă desfășurate la București o interpelare adresată Ministrului Educației, pe tema manualelor alternative:„Domnule Ministru, Din discuțiile purtate atât cu părinții, cât și cu o mare parte din cadrele didactice, am dedus că manualele alternative nu sunt în ajutorul sistemului de învățământ ci mai degrabă aduc avantaje editurilor și autorilor de manuale. De-a lungul timpului problema manualelor alternative a devenit o afacere cu aspect comercial în detrimentul sistemului de învățământ care înregistrează rezultate din ce în ce mai slabe cu ocazia evaluărilor la nivel național la clasele a II-a, a IV-a, a VI-a, a VIII-a și a XII-a. Consider că, din moment ce programele de învățământ sunt unice la nivel național pentru fiecare obiect de învățământ și pentru fiecare clasă, ar fi normal ca și manualul, ca instrument principal de lucru pentru elev, să fie unic, elaborat de oameni care lucrează în sistem și să fie ales de o comisie specializată, în urma concursului de manuale care ar putea să se desfășoare odată la 4 ani, cât durează un ciclu de învățământ. Ca om care am lucrat în sistem nu vreau să vin cu argumente suplimentare în defavoarea acestor manuale alternative și apelez la înțelegerea dumneavoastră de a analiza și de a emite un ordin de ministru prin care să reparați această problemă foarte importantă a învățământului românesc”.