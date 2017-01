Manuale digitale la ţară: elevii rabdă de foame, dar vor avea tablete şi wireless

1

...simplu si cinstit!

...ar fi fost simplu si cinstit ca in clasele I-IV elevii sa invete sa citeasca si sa socoteasca, sa cunoasca elementele de baza ale mediului inconjurator, sa dobandeasca cunoastinte elementare despre comunitate, societate, popor si Romania, sa fie educati in spiritul dreptatii, cinstei, respectului etc. Nu ar fo fost nevoie pentru asta de tablete si wireless. Doar de invatatori bine platiti, copii hraniti, tinuti la caldura, imbracati corespunzator, increzatori in viitor...Da! Dar daca s-ar fi facut asa, cine ar fi mai dat de lucru DNA-ului acum? O armata de hoti, in frunte cu ministrii implicati au luat painea de la gura copiilor, le-a furat copilaria, i-a obligat sa mearga la o scoala care nu numai ca nu i-a ajutat, chiar le-a fost potrivnica. Greu sa ne intoarcem unde trebuie. Greu de tot. Va trece dublul anilor in care am calcat pe cai gresite. Asta cu conditia sa ne dam seama ca am gresit si sa ne inscriem acum pe calea dreapta. Da! Dar acre este asta? Ce spun Guvernantii? Este drumul necesar copiilor, romanilor de rand? Sau calea lor, a furturilor, a capatuirii pe spinarea copiilor si societatii? Dupa cum se petrec lucrurile in societatea noastra, inca politicienii nostri batatoresc pe ,,drumul lor,,! Nu ii intereseaza nici copii, nici romanii, nici Tara, nici neamul! Totul este o ,,abureala,, , o invalmasire iluzorie, o ameteala din care noi nu castigam nimic. Doar ei. Copii nostri, termina 4 clase si nici macar nu stiu sa scrie si sa citeasca bine. Da! Dar daca avem tablete si wirless tot castiga cineva ceva. Nu conteaza cine pierde. ...ce simplu si frumos ar fi fost ca in prima zi de scoala copii sa aiba pe banca abecedarul si cateva carti...ce mult ar fi invatat, ce sanse mari ar fi avut in viata...cat de mult ar fi castigat societatea....