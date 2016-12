Manifestările din Piaţa Ovidiu de Ziua Dobrogei, anulate

5

Ziua pacalelii

Si eu sunt curios ce s-a intamplat cu banii care oricum erau mai multi pentru promovare decat pentru organizare. Organizarea s-a anulat, dar eu am primit o fituica pe post de brosura cu niste informatii pe care le gaseste oricine pe net. Am mai vazut si vreo 2 banere prin oras cu scris "Ziua Dobrogei" fara data, fara an, cu niste struguri in fundal, probabil ca sa fie folosit si la alte evenimente. Si am mai vazut niste anunturi la TV Neptun. Asta ma face sa cred ca n-a fost decat un pretext sa se mai cheltuie niste bani acolo unde trebuie.