Manifestări cultural - ştiinţifice dedicate Zilei Marinei Române

Luna spiritualității marinărești

Manifestări cultural - științifice dedicate Zilei Marinei Române

Liga Navală Constanța întâmpină Ziua Marinei Române. Ca în fiecare an, în întâmpinarea ei se desfășoară numeroase activități culturale și științifice sub genericul „Luna spiritualității marinărești“.În urmă cu o săptămână s-a dat startul evenimentelor culturale menite să amintească de Ziua Marinei. Ele se vor încheia la 15 august 2012. Suita de manifestări patronează sub titlul generic: „Luna spiritualității marinărești”, care, ca în fiecare an, precede sărbătorirea Sfintei Maria - Ziua Marinei Române.Inițiată în urmă cu 14 ani de Liga Navală Română - Filiala Constanța, „Luna spiritualității marinărești” cuprinde și în anul 2012, o largă paletă de activități cultural - educative și sportive, menite să păstreze viu spiritul mării și cultul pentru ape.Începând cu această miercuri, 25 iulie, va avea loc vernisajul expoziției de arte plastice - Atelier „Val Donici” (Careul Doamnelor, LNR- Constanța). Expoziția va fi deschisă până la 10 august 2012.Vineri 27 iulie, ora 10.00, la Cercul Militar Constanța va avea loc întâlnirea coordonatorilor din proiectul „Pro - Educația Ecologică, economi-că, europeană”, desfășurată sub numele de „De Cart”, organizată de Careul Doamnelor, LNR Constanța.Luna august - plină de surprizeOdată încheiate evenimentele din luna iulie, LNR vine cu forțe proaspete și aduce din nou, în atenția curioșilor, nenumărate manifestări culturale. Așadar, joi, 2 august, de la ora 12.00, la Cercul Militar Constanța, în Sala de protocol va avea loc întâlnirea anuală cu veteranii de război din Marina Militară.Manifestările nu se opresc aici, căci joi, 9 august, de la ora 17.00, la Cercul Militar Constanța va avea loc o seară literară de excepție susținută de Cenaclul „Jean Bart” (Careul Doamnelor - LNR), unde vor fi „dise-cate” nenumărate pagini de istorie.Cercul Militar Național - București își va face și el simțită prezența la Constanța, vineri, 10 august, cu o expoziție concurs „Arte vizuale”. Va participa și atelierul „Val Donici” - Careul Doamnelor. Expoziția va putea fi admirată între 10 - 20 august. Tot vineri, 10 august, de la ora 11.00, la Muzeul Marinei Constanța va avea loc conferința națională a redacțiilor publicațiilor cu tematică marină.La 11 august, membrii atelierului „Val Donici” vor face o excursie de studii, numită „De la Constanța la Mangalia - Jurnal de Bord”. Despre notele și informațiile pe care le vor aduna din această excursie urmează să aflăm în zilele de sâmbătă și duminică, 11-12 august, pe lacul Siutghiol (Clubul Știința, lângă Universitatea „Ovidius”).Cei care vor fi prezenți vor avea parte de un spectacol pe cinste căci organizatorii vor pregăti o competiție sportivă de yachting. Cupa Ligii Navale Române și profesorii antrenori Domnica Micu și Dumitru Micu, vor demara, pe parcursul celor două zile, concursuri și de-monstrații de yachting pentru toți iubitorii sportului cu vele aflați pe litoral. Competiția se va încheia cu premierea câștigătorilor.Suita de manifestări culturale menite să amintească de importanța Zilei Marine Românești va lua sfârșit în zilele de marți - miercuri, 14 - 15 august, prin participarea Consiliului Director și a membrilor LNR la festivitățile organizate cu prilejul acestei zile (depuneri de coroane, evenimente, etc.).