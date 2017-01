Manifest cultural al dramaturgilor români

Ştire online publicată Miercuri, 30 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Dramaturgul Ștefan Caraman a înaintat Parlamentului o scrisoare prin care autorii de teatru cer adoptarea unei legi prin care teatrele românești să fie constrânse să joace piese contemporane românești. În manifest, autorii susțin că dramaturgul aparține teatrului, iar locul în care ar trebui să fie judecat un text de teatru este scena, îndemnându-i pe critici să citească ce se scrie, înainte de a decreta că nu avem piese românești valoroase. Ei cer, totodată, parlamentarilor să se implice în susținerea teatrului. „Practic, prin afirmația că nu se scrie teatru în România, dispare orice interes. Nici măcar nu se caută teatru românesc în România. Piese de teatru se scriu, ele nu se joacă. Nu poți spune că există piese proaste, atâta vreme cât nu citești ceea ce se scrie”, spune dramaturgul Ștefan Caraman. O altă nemulțumire a dramaturgilor constă în faptul că teatrele nu doresc să joace piese românești, alegând, în schimb, autori deja consacrați. „Sunt tot mai mulți regizori români care reiau aproape anual același text clasic străin (de regulă Shakespeare, Cehov, Moliere, etc.) în teatre diferite, numai ca să bifeze o producție, numai ca să încaseze un onorariu, numai ca să-și satisfacă un orgoliu. Niciun act de curaj, nicio inițiativă de a demonstra calitățile lor și pe o piesă românească de astăzi”, scriu dramaturgii, în apelul înaintat parlamentarilor. Replica lui Caramitru: „Să scrie ei mai bine” Ion Caramitru, directorul Teatrului Național București, etichetează inițiativa dramaturgilor ca pe un gest amintind de epoca comunistă. Totodată, el răspunde nemulțumirilor acestora cu privire la ignorarea pieselor românești de către teatre: „Este o încercare absurdă, dacă textele sunt bune, atunci ele se pun în scenă. Pentru ca o piesă să intre în repertoriu, ea trebuie să primească girul Consiliului Artistic. Or, în ceea ce privește dramaturgia românească contemporană, pe ici, pe colo apare un text sau altul, dar nu există, din păcate pentru noi, o calitate a textului românesc”. „Aștept de 20 de ani literatura de sertar din dramaturgia românească. Eu nu am ce să îmi reproșez. Să scrie ei mai bine!”, conchide Caramitru, acceptând provocarea lansată de dramaturgii contemporani. Semnatarii scrisorii, printre care și Horia Gârbea, Saviana Stănescu, Mugur Grosu, Sânziana Popescu, Olga Delia Mateescu și Mediana Stan, cer legislativului adoptarea unui act normativ (eventual un amendament la Legea Teatrelor) prin care toate teatrele românești finanțate din bugetele publice să cumpere, să producă și să programeze în mod obligatoriu în repertoriu premiere ale pieselor românești contemporane în proporție de minim 30%.