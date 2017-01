Majoritatea profesorilor constănţeni nu s-au solidarizat în ce priveşte notele din cataloage

Majoritatea profesorilor constănțeni nu s-au solidarizat în ce privește notele din cataloage

Vexată de reacția membrilor de sindicat din învățământul constănțean, Ioana Purcărea le-a solicitat colegilor săi din teritoriu o situație despre modul cum au reacționat profesorii la sugestia de a protesta împotriva neaplicării Legii 221 prin netrecerea notelor în catalog. Și aceasta ca urmare a recomandării Colegiului Național al Liderilor Federației Sindicatelor Libere din Învățământ. Notele - aduse la cunoștința elevilor și comentate cu părinții La sfârșitul lunii trecute, Colegiul Național al Liderilor Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, întrunit în ședință, a hotărât suspendarea grevei generale care urma să se declanșeze începând cu data de 16 noiembrie 2009. „Această decizie se justifică, ținând cont atât de contextul economic și politic din România, cât și de faptul că judecătorii de la Curtea Constituțională au amânat, pentru data de 9 decembrie 2009, dezbaterea obiecțiilor de neconstituționalitate ridicate față de dispozițiile Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și a Legii privind reorganizarea unor autorități și instituții publice și raționalizarea cheltuielilor din instituțiile publice, lege prin care ar urma să fie diminuate veniturile salariale, în medie, cu 15,5% lunar, în perioada octombrie - decembrie 2009", afirma Aurel Cornea. De asemenea, Colegiul Național al Liderilor Federației Sindicatelor Libere din Învățământ recomandă membrilor de sindicat din organizațiile afiliate să nu treacă, în continuare, notele în catalog, având însă obligația ca acestea să fie aduse la cunoștința elevilor și să fie comentate cu părinții. „Menționăm faptul că, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, cadrele didactice au obligația să treacă notele în catalog, dar nu există nicio precizare referitoare la momentul când trebuie să se facă acest lucru”, conchidea același Cornea. „Ultima formă de protest care ne-a mai rămas!” Pentru că la sediul SLSIP filiala Constanța liderii sindicali nu au „reacționat” la invitația președintelui Purcărea de a trimite o situație, am contactat câțiva sindicaliști și am aflat că, spre exemplu, la Grup Școlar „Gheorghe Duca”, Grup Școlar „Lazăr Edeleanu” sau Liceul Teoretic „George Călinescu” ori Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” profesorii trec notele în catalog. La Grup Școlar Cumpăna, Valentina Luncanu, lider sindical, ne-a declarat că marea majoritate a colegilor nu trec notele în catalog, la fel ca și la Școala nr. 7 „Remus Opreanu”. „Ne-am aliniat acestei ultime forme de protest care ne-a mai rămas, ca o speranță că ceva bine se va întâmpla în final. Am colegi care trec notele în catalog și cam toți aceștia nu sunt membri de sindicat, restul trecând notele în caietele personale”, a afirmat Felicia Gheorghe, liderul de la școala „Remus Opreanu”.