Mâine va fi înmormântat Patriarhul Teoctist

Preafericitul Părinte Teoctist va fi înmormântat mâine, la București, în Catedrala Patriarhală. Marți, într-un ritual special, trupul acestuia a fost mutat la Palatul Patriarhal, iar miercuri a fost readus la Catedrală. Vineri, sicriul va fi așezat pe un catafalc, se va ține o slujbă, după care va fi depus în criptă. Potrivit Episcopului Vicar Patriarhal Vincențiu Ploieșteanul, este posibil ca, ulterior, trupul Patriarhului Teoctist să fie mutat în Catedrala Mântuirii Neamului în momentul finalizării acesteia. Patriarhul Teoctist a fost îmbrăcat în veșminte arhierești, cu toate însemnele patriarhale. Înmormântarea este un ritual funerar special, diferit nu numai de cel al mirenilor, ci și de cel al preoților, iar toată rânduiala este descrisă în Panihida, carte despre slujbele de înmormântare. Slujba înmormântării, potrivit orânduielilor bisericești, va cuprinde citiri și cântări care vorbesc despre viața monahală, despre lucrarea monahului, despre îndatoririle lui și despre „cununa” la care el lucrează în această viață și despre „cununa” pe care Dumnezeu o pregătește celor care îi slujesc la astfel de situații. Înmormântarea Patriarhului Teoctist va avea loc la exact 21 de ani de la moartea Patriarhului Iustin. Vineri, doliu național Ziua de vineri, 3 august, a fost declarată zi de doliu național. Conform legii, în zi de doliu național toate instituțiile și autoritățile publice centrale și locale ale statului sunt obligate să arboreze drapelul României în bernă. Și sediile partidelor politice, sindicatelor, patronatelor, institu-țiilor de învățământ de orice grad, instituțiilor de cultură și misiunilor diplomatice ale României vor avea aceeași obligație. Drapelul va fi coborât în bernă și la punctele pentru trecerea frontierei și în aeroporturi, porturi, gări, autogări și ambarcațiuni sub pavilion românesc. Și populația care arborează drapelul României la domiciliu va trebui să îl coboare pe jumătate în semn de doliu. În plus, vineri, posturile naționale de radio și televiziune, precum și instituțiile de cultură, își vor adapta programul în mod corespunzător. Interimat cu ÎPS Daniel, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei După decesul Patriarhului Teoctist, scaunul patriarhal rămâne vacant timp de 41 de zile, până pe 8 septembrie 2007. Marți, 31 iulie, Sinodul Permanent al Bisericii Ortodoxe a decis ca interimatul să fie asigurat de Înalt Prea Sfinția Sa Daniel, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Potrivit statutului bisericii, cel care asigură interimatul nu poate candida la alegerile pentru noul șef al Bisericii Ortodoxe. Însă, în cazul lui ÎPS Daniel, tot Sinodul Permanent a hotărât să se facă o excepție. Dacă mitropolitul decide să candideze la șefia Bisericii Ortodoxe, interimatul va fi asigurat de cel cu cea mai mare vechime în funcție, adică în hirotonie, ÎPS Nicolae, Mitropolitul Banatului. Tot marți, președintele Traian Băsescu l-a decorat post-mortem pe Patriarhul Teoctist cu cea mai înaltă distincție, Ordinul Național „Steaua României“ în grad de Colan. Patriarhul Teoctist este singurul român decorat cu o astfel de distincție a statului, rezervată de obicei șefilor de stat sau monarhilor. Patriarhul Teoctist s-a stins din viață, luni, la vârsta de 92 de ani, din cauza unei crize cardiace, după ce a fost supus unei intervenții chirugicale la prostată. Un nou patriarh, peste 41 de zile Potrivit procedurii, Patriarhul este ales, după 41 de zile, de către Colegiul Electoral Bisericesc prin vot secret, dintre doi sau trei candidați desemnați de Sfântul Sinod. În cazuri excepționale, se poate admite și un singur candidat. 