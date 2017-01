Mai puţine instituţii de învăţământ pentru constănţeni în anul şcolar 2009 - 2010

Mai puține instituții de învățământ pentru constănțeni în anul școlar 2009 - 2010

Ieri, începând cu ora 7,30, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța a avut loc un consiliu de administrație în care s-au luat decizii radicale, sub deviza „o cheltuire mai eficientă a banului public!” Școala nr. 27 va fi „absorbită” de Școala nr. 6 Conform statisticii ISJ, pentru anul școlar 2009-2010, Școala nr. 27 alternativa Waldorf avea la învățământul primar doar două clase (una cu 11 elevi și cealaltă cu doi elevi), iar la învățământul gimnazial nu mai avea decât 21 de elevi. Motiv pentru care s-a luat decizia reducerii la o singură clasă a II-a. La învățământul tradițional există 150 de elevi (88 la primar, 52 la gimnazial). „Problema celor patru titulari de la primar și cinci de la gimnazial va fi rezolvată în următoarele zile. Le vom asigura obligatoriu catedre în municipiul Constanța”, a afirmat prof. Miu cu privire la normele rămase pe liber. Deciziile luate în legătură cu „suprapopularea” Școlii nr. 6 vin pe fondul faptului că instituția funcționează cu 320 de elevi ai săi într-un singur schimb. Clădirea Școlii nr. 27 va fi închiriată în întregime Liceului Internațional de Informatică, care la ora actuală ocupă doar un etaj, unde se află Școala Spectrum. Directorul școlii desființate va trece la catedră ca titular. „În condițiile în care nicio școală din Constanța nu stă foarte bine cu efectivele, întrucât unii elevi au fost absorbiți de liceele care și-au creat gimnazii, directorii vor fi obligați să primească elevii care solicită înscrierea”, a declarat inspectorul general Petrică Miu. Lucru foarte greu de crezut, dar foarte ușor de probat. Cu certitudine, elevii de la Școala nr. 27, care-și vor dori să se înscrie la Școala nr. 12, spre exemplu, care este mai aproape, nu credem că vor fi primiți. Școala nr. 9 „Ion Creangă” dispare ca titulatură La ora actuală, Școala nr. 9 are 249 de elevi (135 la primar, 114 la gimnazial), iar Școala nr. 10 are 228 de elevi (114 la primar și tot atâția la gimnaziu), motiv pentru care a rămas Școala „Mihail Coiciu” cu un total de 447 elevi. Ca manager al noii instituții s-ar părea că rămâne directoarea de la Școala nr. 10, care a ocupat postul prin concurs, în timp ce directorul de la nr. 9 ocupa funcția cu delegație care expira la 31 august 2009. Dacă numărul de clase va fi mai mare de 26, se poate lua decizia înființării unui post de director adjunct. În vecinătatea acestor două școli există și o grădiniță cu program normal care nu are autorizație de funcționare pentru că lucrează în două schimburi, motiv pentru care este posibil ca în reorganizarea spațiului să fie transformate două săli de clasă în grupe. Școala nr. 1 a fost desființată Școala „Grigore Sălceanu” avea la învățământul primar o clasă cu nouă elevi și două clase la gimnazial cu 26 de elevi. Oficial, tot acest efectiv de 35 de elevi va trece la Școala nr. 3 „Ciprian Porumbescu”. Aceasta în cazul în care părinții nu se vor zbate să transfere copiii în altă parte. Crește numărul de grupe la grădinițele cu orar prelungit Șase unități de învățământ preșcolar au fost propuse spre comasare. De asemenea, Grădinița „Mugurel” solicită încă două grupe cu patru posturi, Grădinița 53 are nevoie de încă trei grupe cu șase posturi, la „Steluțele Mării” încă trei grupe cu șase posturi, la Hârșova un post, la Cernavodă, Grădinița nr. 4 două posturi pentru o grupă. Pe de altă parte, dispare câte o grupă la structurile din localitățile Lazu, Cerchezu, Galița, Grădina, Oituz, Târgușor. Grădinițele aflate în incinta școlilor vor deveni structuri ale acestora, cu un singur director. Disponibilizări ale personalului administrativ Ca urmare a tuturor modificărilor survenite în sistemul de învățământ constănțean, inspectorul general Miu a dat asigurări că nu vor exista disponibilizări în rândul profesorilor titulari, în schimb nu același lucru se poate spune despre personalul administrativ. „Dacă se unesc două grădinițe cu orar prelungit, nu mai pot ține patru bucătărese și alte asemenea funcții pe stat”. Exemple sumbre în urma evaluării directorilor: „Pe Carmen Sulea aș destitui-o acum!” Zilele acestea, inspectorii școlari se află pe ultima sută de metri a evaluărilor directorilor și care am fost informați, ieri, se va lăsa cu șocuri! Un exemplu în acest sens ne-a fost oferit cu referire la Școala Lipnița. „La ceea ce am putut să găsesc acolo, dacă respectiva directoare n-ar fi ocupat postul prin concurs, aș fi destituit-o imediat. Are termen o săptămână să remedieze rușinoasele constatări, altfel voi desființa postul de administrator de acolo, pentru că nu se justifică. Nu plătim personal doar ca să stea”. Cel mai probabil va primi un calificativ… satisfăcător care nu-i va mai permite să participe la gradații sau salarii de merit, nu mai poate susține concursuri. Directoarea de aici s-a mai aflat în centrul unui scandal în urmă cu două-trei luni, când a fost acuzată de conducerea ISJ că a acordat salarii de merit rudelor sale din sistem. v v v O altă decizie foarte importantă pentru învățământul constănțean este cea a înființării la Cumpăna a unui Grup Școlar.