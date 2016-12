Mai multe pelicule de la Cannes ajung în România

Cea de a doua ediție a proiectului „Les Films de Cannes a Bucarest“ va aduce în premieră câteva dintre cele mai apreciate, discutate sau premiate filme din selecția de anul acesta a Festivalului de la Cannes.Programul va fi întregit de o selecție de filme românești care au ajuns la prestigiosul festival în ultimii zece ani. Favoritul criticilor la Cannes, filmul „Le Havre”, în regia lui Aki Kaurismäki, va fi proiectat în premieră în România.Filmul a primit Federația Internațională a Criticilor de Film, a fost nominalizat la premiul LUX, acordat de Parlamentul European, și este propunerea Finlandei la Oscarul pentru cel mai bun film străin în 2012. Tot în premieră absolută în România, Les Films de Cannes a Bucarest aduce „This Must Be the Place”, primul film în limba engleză al regizorului italian Paolo Sorren-tino.Spectatorii vor putea viziona și laureatul cu Palme d’Or de anul acesta, „The Tree of Life”, în regia lui Terrence Malick, cu Brad Pitt și Sean Penn pe afiș. Aceasta este o ocazie rară, pentru că pelicula nu va rula în cinematografele din România.Proiecțiile vor avea loc la Cinema Studio și Noul Cinematograf al Regizorului Român, din cadrul Muzeului Țăranului Român.