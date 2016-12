Mai mult de jumătate din profesori nu au promovat examenul de definitivat

Sâmbătă, 27 iulie 2013, au fost afișate la Colegiul Comercial „Carol I” din Constanța și publicate pe site-ul definitivat.edu.ro rezultatele finale ale examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar.Astfel, promovarea la nivelul județului Constanța este de 41,89%, după soluționarea contestațiilor, 62 de candidați dintre cei 148, care au susținut proba scrisă, obținând note peste 8. În urma reevaluării lucrărilor scrise ale celor 41 de candidați s-au obținut următoarele rezultate: Șapte au fost depunctate, 11 au fost majorate și 23 de note n-au fost modificate.Promovabilitatea, înainte de contestații, a fost de 35,81%. Dintre cei 148 de candi-dați, care au finalizat proba scrisă a examenului, 53 au obținut note peste 8, iar 95 de candidați au obținut note sub 8 (opt).Cadrele didactice se pot prezenta la examenul de definitivare în trei sesiuni, în cel mult cinci ani de la finalizarea stagiului, iar pentru sesiunea din acest an, Ministerul Educației Naționale a decis ca nota minimă de promovare a examenului să fie 8 și a acordat dreptul de participare la acest examen debutanților cu un an vechime la catedră.„Promovarea examenului de definitivare conferă cadrelor didactice dreptul de practică în învățământul preuniversitar”, a precizat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Constanța, Cristina Ivan.