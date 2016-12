Mai credeţi în Moş Crăciun? Pensii speciale pentru… profesori

Educația, luată din nou peste picior

Mai credeți în Moș Crăciun? Pensii speciale pentru… profesori

După ani de proteste și lungi tocmeli între sindicatele din învățământ și guvernanți, iată că asistăm, în an electoral, deci nu întâmplător, la o inițiativă legislativă absolut „impresionantă“, pentru cine are naivitatea să creadă în ea: pensii speciale pentru profesori.Cadrele didactice din învățământul preuniversitar pot beneficia de pensii speciale, precum parlamentarii, la împlinirea vârstei legale de pensionare. Va să zică se poate! Cadrele didactice cu o vechime de 30 de ani în învățământ ar putea primi o pensie de serviciu în cuantum de 80% din media veniturilor brute obținute în ultimul an, potrivit unui proiect legislativ depus la Parlament de un grup de deputați și senatori PSD.Culmea tupeului atins de politicieni este că recunosc, prin expunerea de motive a proiectului, că „profesorii merită pensii speciale, deoarece lucrează în condiții de stres și sunt supuși uzurii psihice și fizice, munca lor fiind la fel de dificilă ca cea a magistraților, care pri-mesc pensii speciale”.Întrebat dacă ar fi posibilă o asemenea… minune, prof. Mitică Iosif, liderul sindical al profesorilor de la malul mării, a declarat pentru „Cuget Liber”: „Imposibil! Eu nu cred în așa ceva! Consider că este doar praf în ochi și o simplă manevră în an electoral. Au fost atât de multe promisiuni încât vă asigur că nici colegii mei nu mai cred. Vorba noastră românească «Să trăim și să ajungem să o vedem și pe asta!». Poate pentru generațiile mai tinere, care ajung acum la catedră să mai existe o speranță!”, a conchis, laconic, același lider sindical.„Noi nu ne permitem să dormim în fața elevilor!“Am încercat să aflăm de la dascălii pensionari cum li se pare această inițiativă și toți ne-au răspuns că oricum pentru ei timpul e trecut și nu vor mai primi vreo recunoaștere retroactivă.„Da, am citit că și-au adus aminte că am suferi de uzură fizică și psihică precum magistrații. Urât din partea lor că atâția ani nu i-a interesat dincolo de buzunarul lor și au prăduit țara asta, iar acum se simt încolțiți că mai vor să fie aleși încă o dată! Dar oare de ce nu s-au gândit la noi înainte de a-și vota în unanimitate propriile pensii astronomice? Noi nu ne permitem luxul de a dormi la catedră, în fața elevilor, așa cum fac ei în văzul tuturor și pe banii noștri”, ne-a declarat cu amar unul dintre dascălii remarcabili pe care i-a avut Constanța.Într-adevăr, expunerea de motive cuprinde un paragraf în care se afirmă: „Complexitatea meseriei de dascăl cere un efort susținut și permanent de pregătire și perfecționare pe toată durata activității. Dascălul este nevoit să facă față stresului accentuat al meseriei în așa fel încât să nu se resimtă efecte negative în interacțiunea cu elevii”.Inițiatorii mai precizează că acordarea pensiilor speciale profesorilor ar asigura „recunoașterea statutului cadrelor didactice în societate, precum și echitate în raportul cu alte categorii bugetare care beneficiază de pensii în condiții speciale”.De cu totul altă părere a fost prof. Marian Sârbu, de la Liceul Teoretic „Ovidius”, aflat, la rându-i, în prag de pensionare. „În principiu, nu este rău deloc. Nu trebuie să o luăm strict politic acum. Poate că cei care oferă nu au un avantaj semnificativ direct pentru că ne-ar da nouă pensii mai mari. Și până la urmă, n-ar fi rău să ai în ultimul an o pensie mai mare și să se accepte să iei și ore suplimentare”, a mai adăugat, optimist, același dascăl.v v vAșteptăm pe site-ul cugetliber.ro comentariile dvs. pe marginea acestui subiect extrem de controversat tocmai pentru că el nu prezintă nicio garanție a împlinirii sale efective, ci mai mult o luare în derâdere a acestei bresle extrem de importante.