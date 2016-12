Luptător contra cancerului, premiat de Universitatea „Ovidius”

Ştire online publicată Miercuri, 16 Aprilie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Universitatea „Ovidius” îi va acorda, astăzi, titlul de Doctor Honoris Causa academicianului Valeriy Nikolaevich Zaporozhan, rectorul Universității de Stat de Medicină din Odessa. Prof.univ.dr Zaporozhan este cunoscut pentru lupta în combaterea cancerului la femei, fiind lider în utilizarea tratamentului stărilor precanceroase, care presupune combinarea metodelor crio-chirurgicale cu cele hormonale, terapia imuno-modelatoare și factorii psihici. Este, de asemenea, fondatorul Centrului de Chirurgie laser endoscopică din Odessa și președintele Asociației Naționale de Endoscopie non-invazivă și chirurgie laser. Una dintre metodele pe care cercetătorul le folosește pentru îmbunătățirea stării de sănătate a organismului în diferite patologii ale obstetricii și ginecologiei este dansul. Pe lângă rolul sportiv și social, studiile au demonstrat că dansul are un efect pozitiv asupra psihicului. Cercetarea profesorului s-a axat pe ginecologia oncologică funcțională, obstetrică și ginecologie, metode moleculare genetice și biofizice în medicină, infecția HIV și SIDA, bio-etică, sănătatea mamei și a copilului și genetica medicală. De asemenea, el activează în diferite asociații, printre care Consiliul European de Ginecologie-oncologie, Asociația Americană de Ginecologie laparoscopică, Consiliul de Supraveghere al Fundației Internaționale „Revival”, Consiliul editor al revistelor „Pediatrics, Obstretics and Gynecology” și „Cryobiology and Cryomedicine’’, Board-ul Consiliului Național al Fundației de Protecție Socială pentru mame și copii „Ucraina pentru copii” și Comitetul Științific Internațional al UNESCO. Premiile obținute în lupta contra cancerului sunt numeroase: în 1997, profesorul Zaporozhan obține medalia de aur Schweitzer, Ordinul „For Merits” gradul trei (Ucraina), Premiul de Stat al Ucrainei, în 1998 - Ordinul Universității George Washington, Ordinul Sfântul Nicolae, Fundația Internațională Ucraina, Premiul orașului Odessa, în 1999, Premiul Steaua de aur Internațională de merit pentru medicină (Polonia), în 2000, Steaua Vernadskyi (Asociația Academică Internațională), Ordinul „For Merits” gradul doi (Ucraina), Medalia lui Hipocrate (Fundația Internațională Hipocrate, Grecia), în 2001, Medalia de aur Schweitzer (Polonia), iar în 2006 cercetătorul a fost decorat cu Ordinul „For Merits” gradul unu (Ucraina). Evenimentul va începe la ora 17 și va avea loc la Sala Senatului și Amfiteatrul A2, în Campusul Universitar. Violeta PAVELESCU