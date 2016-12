Luptă aprigă pe singurul post de limba română din judeţul Constanţa: 36 de candidaţi

Luptă aprigă pe singurul post de limba română din județul Constanța: 36 de candidați

Ieri, în aula mare a Liceului Teoretic „Ovidius” din Constanța a avut loc ședința publică pentru ocuparea celor 165 de posturi vacante pe perioadă nedeterminată din învățământul constănțean și la care au avut dreptul să participe doar candidații care au obținut note peste 7 atât la proba scrisă, cât și la inspecția la clasă.De asemenea, un alt criteriu de participare a fost Definitivatul, în sensul că acei candidați care la 1 septembrie 2015 se află în alt șaptelea an în care nu și-au obținut dreptul de a profesa la catedră, nu mai au dreptul la un post pe perioadă nedeterminată.Ședința, prezidată de prof. Alina Codreanu, inspector școlar general adjunct, s-a deschis cu cele 37 de posturi de educatoare scoase la concurs și pentru care nu s-au prezentat decât șapte candidate, toate ocupând cele cinci posturi în grădinițe din Constanța și două din Mangalia.Au urmat cele 50 de posturi care trebuie ocupate în învățământul primar și pentru care s-au prezentat 21 de candidate, un singur post fiind în municipiul Constanța, respectiv la Școala nr. 22.Emoții mari pentru cele opt posturi de profesor de matematică, pentru care s-au înscris 38 de candidați. Conștiin-cioase, câteva profesoare aveau pe mese listate posturile, candidații înscriși cu nota fiecăruia, dar și harta județului Constanța și câți kilometri sunt până la… posturile vacante. Primul post a fost ocupat la Topraisar, de un candidat având media 9,81, apoi de unul cu media 9,58 - la Valu lui Traian, 9,55 - la Cerchezu, și în cele din urmă pentru postul din Alimanu au „licitat” două candidate având aceeași medie, dar pe care le-a departajat cel de-al patrulea criteriu, adică media din facultate. Interesant ni s-a părut cazul prof. Lavinia Lemnaru, care, deși cu mâna dreaptă în ghips, a susținut proba scrisă, dar după dictare, cu ajutorul unei educatoare, obținând nota 8,40 și în cele din urmă găsindu-și un post la școala din Făurei.Pentru singurul post de profesor de limba română titularizabil pe perioadă nedeterminată, și anume la Liceul din localitatea Mihai Viteazul, s-au înscris 36 de candidați, dar el a fost ocupat fără prea multe comentarii de una dintre candidatele care a obținut nota 10 la proba scrisă, respectiv Corina Frangulea.La ieșirea din ședință, am discutat cu câțiva dintre candidații care au acceptat posturi la zeci de kilometri distanță de domiciliu și ne-au declarat că acceptarea unui post ce presupune o astfel de navetă speră să fie doar o soluție de provizorat, mai ales că de la an la an posturile libere se împuținează și astfel scad și șansele.Astăzi, la sediul ISJ Constanța are loc ședința publică la care participă numai candidații care au susținut inspecția la clasă în județul Constanța și proba scrisă în alt județ.Ceilalți candidați care nu și-au găsit ieri un post se vor prezenta la ședința publică din data de 25 august, când vor fi scoase la suplinire 1.390 de posturi complete și incomplete.