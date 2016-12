Luni, începe Festivalul Anonimul

Ca în fiecare an de nouă ani încoace, în august, la Sfântu Gheorghe - Deltă se derulează Festivalul de Film Anonimul. Printre cotigi trase de măgăruși prin nisip, amatorii se adună an de an la pește, la mare, în Deltă și la film. Patru plăceri sau pasiuni se pot împleti și despleti la Anonimul. Festivalul este un eveniment anual, competitiv, nespecializat, organizat de Fundația Anonimul. Acesta cuprinde: trei secțiuni competiționale - competiție lungmetraj, competiție scurtmetraj ficțiune, competiție scurtmetraj animație - și programe necompetitive - Panorama internațională (filme premiate la alte festivaluri din anul respectiv), omagii, retrospective, proiecții filme românești, programe speciale, dezbateri public - realizatori de film - critici de film - invitați. La fiecare ediție, intră în competiție un număr de șapte filme de lungmetraj și 24 de scurtmetraje de ficțiune și 18 scurtmetraje de animație pe baza selecției făcute de echipa de selecție a Festivalului, ne transmit organizatorii.