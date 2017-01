Luna august, dedicată Târgului Estival de Carte de la Mangalia

Ştire online publicată Sâmbătă, 01 August 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Sâmbătă, 1 august, în parcul Cercului Militar din Mangalia, la ora 19, va avea loc deschiderea oficială a Târgului Estival de Carte. Programul celei de-a XIII-a ediții se anunță foarte încărcat, cu multe nume celebre și volume noi. Chiar duminică, 2 august, la ora 20 va avea loc prima lansare de carte, „Balul fantomelor” sub semnătura lui Radu Paraschi-vescu. Ziua de 3 august va sta sub semnul „Jurnalul Național”, în timp ce vineri, 7 august, la ora 20, Denisia Comănescu va prezenta cele mai bine vândute volume ale editurii Humanitas Fiction. În ziua de 8 august, doi scriitori, un „veteran” și un „debutant” vor fi protagoniștii unei noi lansări de carte: Alex Ștefănescu va prezenta volumul „Cum te poți rata ca scriitor”, în timp ce Florin Piersic jr. a cochetat cu cuvintele și a redactat „Opere cumplite”. Mircea Cărtărescu va fi și el prezent în cadrul Târgului de Carte de la Mangalia cu un dublu CD și audio-book-urile „Vreau să-ți spun, frumoasă Zaraza” și „Travesti”, în ziua de miercuri, 12 august, ora 20. Adrian Păunescu este așteptat și el pentru un nou volum, „Libertatea de unică folosință” (joi, 13 august, ora 19). Vineri, 14 august 2009, la ora 19.00 are loc un dublu eveniment: lansarea volumului „Memoria filmului, memoria cărții” și vernisajul expoziției de portrete literare a graficianului Mihai Pânzaru Pim. Pavel Coruț va sta de vorbă cu cititorii în zilele de 15-16 august 2009, de la ora 19.00, iar peste o săptămână, adică sâmbătă, 22 august 2009, la ora 20.00, actrița Oana Pellea își va prezenta „Jurnalul”. Scriitorii cetății Callatis au trei seri rezervate discuțiilor cu cititorii, de miercuri, 26 august până vineri, 28 august, la aceeași oră, 20.00. Președintele Uniunii Scriitorilor din România, Nicolae Manolescu va încheia seria lansărilor din cadrul Târgului de Carte de la Mangalia cu opera sa, „Istoria critică a literaturii române”, în ziua de sâmbătă, 29 august, la ora 20. Gala Premiilor Târgului Estival de Carte este programată a avea loc duminică, 31 august, la ora 19.00.