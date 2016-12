„Lumina de la malul mării 2012", la Mangalia

Și în acest an, credincioșii din Mangalia și turiștii care vor alege să petreacă sărbătorile pascale în sudul litoralului vor lua Sfânta Lumină a Învierii de la malul Mării Negre, de pe plaja din fața Hotelului President. Încă din 2002, evenimentul este pregătit riguros an de an și atrage mii de turiști în stațiunile din sudul litoralului. De astăzi, încep lucrările de restaurare ale altarului de pe plajă, o importanță deosebită fiind acordată picturii religioase specifice, realizate pe sticlă. Lucrările vor fi finalizate la începutul lunii aprilie, astfel încât, cu o săptămână înainte de evenimentul mult așteptat, altarul să fie asamblat pe plaja din fața Hotelului President.În Sâmbăta Paștelui, cei mici vor anunța sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos printr-un concurs de încondeiere a ouălor, organizat în foaierul Casei de Cultură.Slujba va începe la ora 23.00 cu un concert de muzică religioasă. Credincioșii care vor asista la Sfânta Slujbă a Învierii Domnului vor primi, ca în fiecare an, lumânări, ouă roșii și felii de cozonac.