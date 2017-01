Lumesc şi transcendenţă la Muzeul de Artă

Lumesc și transcendență la Muzeul de Artă

Sâmbătă, 14 martie, Muzeul de Artă va găzdui, la ora 11, vernisajul expoziției personale a artistului plastic constănțean Tudor Mirescu. El va aduce în fața publicului crochiuri, desene și picturi la care a lucrat în anii 2000-2001, 2004 și în ultimii doi ani, toate fiind prezentate pentru prima dată. Ele sunt adunate sub titlul „De la sacru la profan” și vor fi expuse timp de trei săptămâni între 14 martie și 5 aprilie. Prezentarea artistului și a expoziției în cadrul vernisajului va fi făcută și de data aceasta de directorul muzeului Doina Păuleanu. O bună parte a lucrărilor expuse în sala „Alexandru Ciucurencu” a muzeului au fost realizate în urma unei excursii la mănăstirile din nordul Moldovei și Bucovina, Mirescu fiind interesat mai ales de portrete de maici și pelerini în rugăciune. La fel, lucrările cu teme laice sunt tot portrete. Titlul „De la sacru la profan” dorește să sublinieze tocmai această dualitate în cadrul expoziției, vizitatorul având în fața ochilor o imagine panoramică asupra omului, în ipostaze ale sale care cuprind atât lumescul, cât și aspirația spre transcendent. Lucrările expuse sunt structurate pe patru tehnici plastice: linie subțire - tuș în cazul crochiurilor de măicuțe și de oameni care se roagă, pictură mică - acrilic pe carton în cazul tablourilor dedicate mănăstirilor din Nordul Moldovei și Bucovina, desene în pastel pentru crochiurile umane, pe lângă care își găsesc locul și câteva crochiuri-laviu (tuș diluat). Expozițiile personale ale lui Mirescu de până acum au fost dominate mai degrabă de peisaj, artistul valorificând de data aceasta o altă latură a sa, prin explorarea portretului. Prima expoziție personală la Muzeul de Artă Constanța a avut loc acum doi ani, având ca titlu „Sub soarele Andaluziei și Tangerului”, dedicată impresiilor de călătorie în acea zonă a globului, urmând la o distanță de un an o alta, intitulată „Constanța de ieri și de astăzi”. Fascinația peisajului, însă, rămâne și pentru viitor, Mirescu lucrând acum la o serie de tablouri inspirate dintr-o călătorie în 1997 la Veneția. Tudor Mirescu a absolvit secția de design a Liceului de Artă Constanța (actualul Colegiu Național „Regina Maria”) și Facultatea de Arte Decorative si Design din cadrul Academiei Naționale de Arte. Este membru al Uniunii Artiștilor Plastici, filiala Con-stanța din 2006, an în care a participat la saloanele de vară și de iarnă organizate de Uniune la Muzeul de Artă.