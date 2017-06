LUMEA MUZICII, ÎN DOLIU. Celebrul rocker CHRIS CORNELL, lider al trupelor Soundgarden şi Audioslave, A MURIT

LUMEA MUZICII, ÎN DOLIU. Celebrul rocker CHRIS CORNELL, lider al trupelor Soundgarden și Audioslave, A MURIT

Ştire online publicată Joi, 18 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Este din nou doliu în lumea muzicală. Celebrul muzician rock Chris Cornell, lider al trupelor Soundgarden și Audioslave, a murit azi, la doar 52 de ani, scrie stiripesurse.roPrintre altele, rockerul era cunoscut pentru interpretarea cântecului You Know My Name de pe coloana sonoră a filmului Casino Royale, din seria James Bond.Moartea vedetei rock a fost confirmată de reprezentanții săi, potrivit The Sun. Potrivit lui Brian Bumbery, cântărețul a murit în noaptea de miercuri spre joi, în Detroit. Acesta a adăugat că decesul a fost "subit și neașteptat", iar familia lui Cornell este în stare de șoc.Deocamdată nu se cunoaște cauza morții. Cornell ar fi trebuit să cântă la festivalul Rock the Rage în Columbus în această seară.