Lucrări de Bac cu diferenţe de 1,5 puncte

S-au întors și la Constanța reevaluările de la MECI

Lucrări de Bac cu diferențe de 1,5 puncte

La finele lunii iulie, când au fost făcute publice procentele de promovabilitate la prima sesiune de bacalaureat, în unele județe cam prea… umflate, Ministerul Educației a solicitat inspectoratelor din țară să trimită pentru reevaluare câte 50 de lucrări cu media finală 10,00 de la disciplinele limba și literatura română și matematică. Procentul de promovabilitate înregistrat de județul Constanța în urma în-cheierii sesiunii de vară Bacalaureat 2009, respectiv 95,5%, a iscat suspiciunile fostului ministru al Educației Ecaterina Andronescu care a decis să ia măsuri de verificare a corectitudinii desfășurării probelor. La Constanța, după ce în primă fază, fostul inspector general, prof. Petrică Miu, afirma că se vor compara notele obținute de primii 30 de elevi din fiecare liceu cu evaluările de la bac, în cele din urmă a răspuns solicitării „superiorilor”. La vremea res-pectivă, prof. Gabriela Micu, vicepreședintele comisiei de desfășurare a bacalaureatului, ne-a declarat că se află sub lupă ministerială 50 de lucrări scrise de la proba A - limba și literatura română și 87 de la proba B - matematică. ISJ Gorj și-a făcut publice greșelile Zilele trecute, pe agențiile de presă a apărut o știre legată de marile diferențe înregistrate la Inspectoratul Școlar Gorj, reprezentanții Ministerului Educației descoperind diferențe de până la 4,20 puncte la zeci de lucrări de nota 10.00. Potrivit reprezentanților ISJ Gorj, la minister au fost trimise 49 de lucrări cu media 10.00 și una cu media finală 9,95 la limba și literatura română, din cele peste cinci mii de lucrări totale. La cele 30 de lucrări „în culpă”, diferențele între media evaluată de profesorul corector din Gorj și cea reevaluată de cei de la minister este între 1,50 și 4,20 puncte, la o singură lucrare existând această diferență extraordinar de mare de 4,20 puncte. Până la 1 noiembrie conducerea ISJ Gorj va face o listă cu profesorii corectori care va fi trimisă la minister. Notele elevilor vor rămâne aceleași cu cele stabilite în vară. La ISJ Constanța rezultatele sunt învăluite în mister În urma aflării acestor rezultate, am contactat-o pe prof. Elena Buhaiev, inspector general, spre a ne face cunoscută situația la Constanța. „Noi nu am primit încă rezultatele. Săptămâna viitoare, probabil pe 21 octombrie, vom merge la București să ridicăm lucrările”, ne-a declarat actualul șef al ISJ. La Ministerul Educației, am discutat cu Daniel Tomoni, de la Biroul de presă al MECI, care ne-a declarat că nu știe dacă la Constanța au ajuns lucrările „pentru că există un singur fax și vă dați seama că se transmit greu. Când se va finaliza acțiunea vom redacta un comunicat de presă”. Și totuși, fostul inspector ge-neral, prof. Petrică Miu, ne-a declarat că înainte de a pleca din Inspectorat a predat cu proces-verbal lucrările reevaluate de MECI. „Nu-mi amintesc dacă am primit chiar toate lucrările, dar vroiam să fac și o conferință de presă pe această temă, întrucât diferențele nu au fost exagerat de mari la Constanța. Din cele câteva lucrări eronat notate, câteva au fost cu maxim 1,5 puncte. Chiar n-avem de ce să le ascundem, pentru că nu avem nevoie să protejăm pe nimeni. Trebuie să le arătăm colegilor noștri unde au greșit, pentru că dacă tot îi ascundem nu rezolvăm nimic“, a conchis fostul „general“.