Lucian Iancu îl joacă pe Falstaff la Teatrul Metropolis

Publicul din Capitală se poate bucura de un nou spectacol marca Tocilescu Alexandru, care a reluat un spectacol pus în scenă în 1978 și l-a transformat într-un musical: „Nevestele vesele din Windsor”, a cărui avanpremieră a avut loc la Teatrul Metropolis pe 12 ianuarie. În rolul lui Sir John Falstaff, a fost distribuit îndrăgitul actor constănțean Lucian Iancu, care a jucat același rol la Dramaticul tomitan, spectacolul având premiera la 18 aprilie 1974; regia a fost semnată de Ion Maximilian și scenografia de Mihai Tofan. La 37 de ani de la premiera constănțeană, Lucian Iancu, actor de renume al României, oferă viață aceluiași personaj într-un spectacol pe conceput de Tocilescu și ilustrat muzical de interpretul Nicu Alifantis. În mod inedit, teatrul fuzionează cu muzică live, în interpretarea artistului folk, în tandem cu trupa Byron. Alături de Lucian Iancu, din distribuția spectacolului mai fac parte George Ivașcu, Adriana Trandafir, Ion Grosu, Mariana Dănescu, Crina Mureșan, Mihai Niță, Victor Apetrei / Mihai Stănescu, Marcel Lovin, Gelu Nițu, Răzvan Rotaru / Eduard Haris / Dorin Eugen Ionescu, Adi Ciobanu, Șerban Celea, Dani Popescu / Dan Cogălniceanu, Io-nuț Ciocia / Andrei Bratu, Darius Daradici, Dan Rădulescu, Lore-dana Cavasdan / Oana Berbec / Ștefania Dumitru / Raluca Botez și Eduard Cârlan. Despre rolul pe care Lucian Iancu l-a construit și jucat în fața constăn-țenilor cu peste 30 de ani în urmă, Anaid Tavitian, secretarul literar al Teatrului de Stat, scrie în cartea sa, „Thalia Ex Ponto la cumpănă de milenii”: „Rolul Falstaff din «Nevestele vesele din Windsor», de la Dramaticul tomitan, se înscrie în istoria și estetica teatrală românească drept o realizare referențială. A adus în acest personaj shakespearean o mare nevinovăție a poftei de a trăi din plin toate bucuriile vieții, pe lângă mult haz și haz de necaz, pe lângă bonomie și cuceritoare forță vitală. Scena ieșirii din râu, «jucându-și» goliciunea cu mare disperare comică, o consider antologica. Peste ani, în 1996, am văzut «Nevestele vesele din Windsor» la Teatrul Național din Londra. Spectacolul era desenat frumos, inter-pretat cu o impecabilă grijă pentru rostirea versului shakespearean, dar nu avea umorul gâlgâitor, strălucirea și pofta de joc ale actorilor din varianta tomitană”. Din păcate, constănțenii nu pot gusta foarte des din talentul actorului, singurul spectacol care a supraviețuit și care îl are în distribuție pe Lucian Iancu fiind „Pescărușul”, montat de Ioan Cărmăzan în 2009. Din aceeași categorie de artiști mari ai scenei constănțene fac parte și Liviu Manolache, Diana Cheregi, Nina Udrescu, Mihai Sorin Vasilescu și Eugen Mazilu, solicitați într-o măsură prea mică, raportat la potențialul uriaș (și demonstrat de nenumărate ori) pe care ei îl dețin.