Lovitură dură la Evaluarea Naţională 2014. Subiecte capcană şi nivel de olimpiadă

Lovitură dură la Evaluarea Națională 2014. Subiecte capcană și nivel de olimpiadă

Ieri, 5.579 de absolvenți constănțeni ai clasei a VIII-a au susținut prima probă scrisă din cadrul Evaluării naționale, limba și literatura română, cele două subiecte propuse fiind cu un grad de dificultate neașteptat de mare.Ieri dimineață, am trăit alături de părinții elevilor de la Școala Gimnazială nr. 39 „Nicolae Tonitza” emoțiile unui examen deosebit de important pentru viitorul copiilor. Primele eleve au ieșit în jurul orei 10,45 și ne-au declarat că subiectele au fost mai grele decât cele pe care le-au avut de rezolvat colegii lor de anul trecut, dar mai ușoare față de cele de la simulare. „Cel mai greu mi s-a părut cerința B de la subiectul I, pentru că noi nu am făcut în clasă nimic despre mesaj”, ne-a declarat o elevă.Absolvenții de clasa a VIII-a au avut de rezolvat la primul subiect al probei scrise cerințe pe baza poeziei „Rânduri pentru Anul Nou” a lui Ion Minulescu, la punctul B având de redactat o compunere de 150-250 de cuvinte în care să prezinte opinia despre semnifica-ția mesajului poeziei amintite.Un alt elev, care aclama că „am scris de-am spart, trebuie să-l iau”, povestea că i s-a părut puțin ciudată narațiunea de la subiectul II, pentru că trebuia să prezinte o întâmplare petrecută în timpul participării la o întâlnire organizată de școală cu un scriitor contem-poran. Se pare că le-a dat de cap solicitarea „scriitor contemporan”, mulți alegând nume „celebre” precum Mihai Eminescu, Ion Creangă, George Coșbuc.Totodată, elevilor li s-a dat să rezolve, tot la al doilea subiect, cerințe pe baza textului la prima vedere „Empatia, o abilitate dobândită prin lectură”, al Corinei Zorzor, publicat pe site-ul ziarului „Adevărul”. S-ar părea că la cuvântul „empatie” au cam avut ceva necazuri, pe care le-au depășit scriind și tot scriind.„Subiecte de dificultate medie”Prof. Ana Gheorghe, inspector școlar de specialitate limba și literatura română, a declarat pentru „Cuget Liber” că subiectele au fost întocmite respectând programa școlară pentru examen. „Acestea au vizat evaluarea domeniului lectură, respectiv limba română. Gradul mediu de dificultate a permis rezolvarea a mare parte dintre itemi, cum ar fi sinonimele, rolul virgulei sau indicarea măsurii unor versuri din textul dat. Pentru evaluarea competențelor de receptare a mesajului unui text literar, itemii au avut caracter aplicativ, elevii fiind puși în situația de a valorifica noțiunile învățate pe parcursul gimnaziului, aplicându-le pe un text liric la prima vedere”, a mai afirmat prof. Gheorghe.Dintr-o discuție avută, însă, cu un reputat profesor de limba și litera-tura română, acesta ne declara că poezia de iarnă a fost prost aleasă în acest sezon. De asemenea, descrierea unei întâmplări având în plan central un scriitor contempo-ran constituie de asemenea un su-biect delicat. Iar la partea de gramatică, pare cel puțin ciudat faptul că baremele lasă loc interpretărilor, probabil pentru a se evita nefericitul caz de acum trei ani când părinții s-au revoltat de-a dreptul.De la Inspectoratul Școlar Județean Constanța am mai aflat că 35 de absolvenți au susținut examenul în condiții speciale pentru care ISJ a luat toate măsurile care se impun.