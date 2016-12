Loredana a făcut show la Constanţa cu "Vocile României"

Pe scena Casei de Cultură

Loredana a făcut show la Constanța cu "Vocile României"

Într-un spectacol cu-adevărat de talie internațională, plin de efecte speciale de lumini și sunet, culoare, costume strălucitoare, Loredana a arătat din nou că este unul dintre cei mai spectaculoși artiști ai României, dovedind o rezistență de invidiat. De altfel, am surprins-o în culise, înainte de show, cum se pregătea împreună cu dansatorii, efectuând elemente de gimnastică, precum un concurent înaintea unei competiții importante.Și a reușit, timp de două ore, să „electrizeze” spectatorii constănțeni prezenți în sala Casei de Cultură a Sindicatelor vineri, 13 martie, cu ultima ei producție „Reveria”, după ce în anii anteriori cu „Dragoste” și „Magic” a făcut furori în turneele naționale.Hitul care a dat startul unei seri feerice a fost „Risipitor”, în timp ce artista cobora de undeva de deasupra scenei, după care a schimbat registrul la muzica de cabaret ca apoi să treacă prin toate genurile, împreună cu band-ul său Agurida, de la populară sau lăutărească până la pop și dance.Fiecare piesă a fost însoțită de o poveste și de costumații extrem de spectaculoase, pe care am aflat că le-ar fi comandat la Londra, Milano și New York. Dar și de un joc de scenă la turație maximă.Trebuie spus că antrenoarea de la „Vocea României” a avut alături în acest turneu trei dintre concurentele din echipa sa, trei voci extrem de frumoase, fiecare fiind pusă în valoare prin interpretări solistice, dar și în grup: Oana Ferchiu, Maria Ilinca Băcilă (nu a lipsit nici de la Constanța al său inconfundabil yodeling) și Maria Hojda. Chiar mai mult, Loredana a lansat pe scena Casei de Cultură din Constanța, avându-l drept partener pe Nadir, o melodie în primă audiție - „Două cuvinte”.Dincolo de orice încercare de a descrie evenimentul exploziv, Loredana a arătat din nou ce înseamnă frumusețea show-ului live, dar și valoarea unui artist complex, care abordează toate genurile muzicale cu aceeași strălucire incomparabilă, reușind să se reinventeze fără frivolitate.Constanța a fost penultima escală… „la cer”, turneul „Reveria” încheindu-se la Galați duminică. Imediat după concert, pe pagina ei de Facebook, artista a postat următorul mesaj „O Mare de lumină!! Constanța îți mulțumesc!!! Te iubesc! Ești mereu pe val!!!”.