Logică şi strategie. Cum să evadezi în 60 de minute din "Ghost Ship"

Logică și strategie. Cum să evadezi în 60 de minute din "Ghost Ship"

Fiecare dintre noi a vrut ca măcar o dată să devină detectiv și să deslușească mistere. Cu toții am urmărit misiunile lui Sherlock Holmes ori Hercule Poirot sau, copil fiind, ale Inspectorului Gadget și, mai mult ca sigur, ne-am închipuit că suntem în locul lor.Cum sună să fii închis într-o cameră, timp de 60 de minute, împreună cu alți prieteni și să căutați indicii pentru a evada? Sună ca și un scenariu rupt dintr-un film. Acesta este de faptul jocul „Doors Escape”, un concept nou în România și la fel de nou și pentru constănțeni. „Camera” constănțeană se numește „Ghost Ship” și este o temă care nu se mai regăsește în alte orașe. Creatoarele Ana Raluca Mitrea și Gabriela Dobrilă spun că trebuie să joci ca să poți spune de fapt ce înseamnă acest joc.„Adrenalina pe care o simți când joci este fantastică. Ești transpus acolo și în 60 de minute trebuie să descoperi multe indicii.Nu se poate descrie senzația jocului. Trebuie jucat și trăit. E ca un film în care ești personajul principal și trebuie să îți joci rolul. E foarte important să joci în echipă, este mult mai frumos. Acest joc ajută la dezvoltarea personală, îți des-coperi anumite trăsături. O persoană poate deveni lider în grupul său, fără să fi știut că dobândește asemenea calități. Cel mai important este să gândească ca un grup. Trebuie să știi că ai pe cineva lângă tine pe care te bazezi”, au declarat, pentru „Cuget Liber”, cele două creatoare.Jocul se adresează oricărei categorii de vârstă. Raluca și Gabriela au un obiectiv îndrăzneț și sunt motivate și foarte optimiste în vederea împlinirii lui. Pentru că amândouă sunt mame, cele două au descoperit că acest joc este excelent pentru întreaga familie. Aventura lor a început în urmă cu cinci luni, când au început să facă excursii în București, doar pentru a juca Doors Escape. În scurt timp, constănțencele au decis să aducă con-ceptul și la Constanța.„Vrem să îi atragem pe tineri, din mediul online, unde stau singuri și nu mai socializează, către un joc real, alături de prieteni, într-un mediu plăcut și incitant. Este un joc senzațional, atât pentru un grup de prieteni, cât și pentru o familie cu copii de vârsta adolescenței”, a adăugat Gabriela.Un alt tip de joacă Având propria experiență cu copiii lor, cele două și-au propus ca obiectiv major să promoveze conceput Doors Escape în rândul adolescenților, astfel încât aceștia să cunoască și un alt tip de joacă.„Absolut orice părinte conștient ar trebui să încerce să-și motiveze copilul să încerce și alte tipuri de ieșiri decât la o cafenea. Oricât ai încerca să fii de modernă și să discuți, la un moment dat intervine o ruptură și dacă reușești să îți apropii copilul intrând într-un asemenea joc, este minunat, pentru că îl cunoști într-un alt mod. Descoperi la copil lucruri pe care poate nu le vezi sau le-ai trecut cu vederea. Încerci să îl îndrepți și să vorbești cu el. Eu am un băiat de 15 ani și am observat că deja copiii s-au format în grupuri și creează ei jocuri. Pentru că și ei simt nevoia să iasă din mediul online. Băiatul meu stătea foarte mult pe laptop. Într-un final, am purtat o discuție cu el și a înțeles că nu este bine. După un an, timp în care a început să iasă cu mai mulți prieteni, să cunoască oameni noi, a recunoscut că am avut dreptate”, ne-a povestit Raluca.Cele două creatoare ne spun că nivelul de deslușire a misterelor este mediu, dar oare cum e să-și dea cu părerea patru persoane, cu opinii diferite, iar ceasul să ticăie? Jocul se poate juca în minim doi, maxim cinci, depinde de cameră. Raluca și Gabriela se pregătesc să inaugureze și cea de-a doua încăpere, dar până atunci, ne invită să vizităm „Ghost Ship”.Poate că sună copilărește, dar nu ar fi frumos, ca indiferent de vârstă, să îmbrăcăm haina lui Sherlock Holmes, pentru o oră?