Locurile rămase pe toamnă, pe facultăţi

Locurile rămase pe toamnă, pe facultăți

Universitatea Ovidius a anunțat locurile rămase pentru admiterea din toamnă pe facultăți și specializări. La Litere, au rămas 4 locuri fără taxă, iar cu taxă sunt neocupate 138 de locuri. La Științe politice au rămas 60 de locuri - câte 20 pentru fiecare dintre cele trei secții - la secția Istorie ocupându-se tot din prima sesiune. Teologia are neocupate 132 de locuri, iar la Drept și Științe Administrative mai sunt 156 de locuri la zi dar și 54 la frecvență redusă. Facultatea de Științe ale naturii și Științe agricole are, pe toate secțiile, 123 de locuri, din care la Agricultură sunt numai 2 - la zi, că la frecvență redusă mai sunt disponibile 27.Facultatea de Fizică, Chimie, Electrotehnică și Tehnologia petrolului are neocupate 12 locuri fără taxă: 3 la fizică, 3 la chimie și încă 6 la chimie alimentară și 47 de locuri cu taxă. La Educație fizică și sport sunt 10 locuri la zi și încă 20 la frecvență redusă.Facultatea de Matematică și Informatică are la concurs 15 locuri fără taxă și 60 cu taxă. Deși cu cel mai mare număr de candidați în sesiunea iulie, și Științele economice au locuri rămase libere - în total pe secții 204 la zi, și 192 la învățământ la distanță.La Medicină, secția Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare vor fi scoase la concurs 14 locuri, iar la Asistență de farmacie mai e un loc. Ingineria navală are pentru admiterea din toamnă 128 de locuri la zi și 70 la frecvență redusă. La Construcții mai sunt 90 de locuri, la Arte mai sunt 7 fără taxă și 11 locuri cu taxă. Și la Psihologie au mai rămas locuri pentru toamnă, la Psihologie, Psihopedagogie specială și Asistență socială, respectiv 11, 25 și 32.Lista completă a locurilor rămase, o puteți consulta AICI