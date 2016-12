Liviu Manolache, memoriu către Făgădău şi Ţuţuianu pentru salvarea spiritului şi culturii Constanţei

1

Doar un punct de vedere...

Inainte de a face cateva observartii tin sa-mi exprim respectul fata de interventia domnului Liviu Manolache.In primul rand,a existat si inca mai exista un spatiu cultural dobrogean dar cei care l-au construit sunt in minoritate.O buna parte din Dobrogea dar in special orasul Constanta au fost masiv populate in epoca industrializarii socialiste.Cred ca 70-80% din populatia Constantei nu are o memorie culturala mai mare 70 de ani.Daca-i cautam in acte o sa vedem ca bunicii lor s-au nascut in Craiova,Cluj,Sibiu,Iasi,in Bulgaria Grecia,etc.Vorbim despre refacerea spatiului cultural dobrogean in conditiile in care oamenii care sunt chemati sa-l refaca nu au memoria culturala a locului.Vorbiti de cultura locala in conditiile in care factorii de decizie din administratia locala nu sunt din zona.I-ati cerut lui Mazare si Constantinescu sa aiba grija de partimoniul cultural constantean cand ei s-au nascut pe asfalt in Ferentari sau in Ploiesti.Astia nu au inteles si nu sunt in stare sa inteleaga ce vrem noi de la ei.In aceeasi situatie este Fagadau,omul care-si aminteste cand venea cu Mamica lui la plaja in Constanta si lingea dintr-o inghetata pe o bancuta la Modern.La el apelati acum ?