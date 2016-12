„Lipsă de galben” expoziţie de fotografie şi artă digitală

„Lipsă de galben” expoziție de fotografie și artă digitală

Ştire online publicată Sâmbătă, 11 Aprilie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Vineri, la Club Doors, a avut loc expoziția „Lipsă de galben / Falta de amarillo”, realizată de Anca Cocârlea, din Constanța, și de me-xicanul Mauricio Silerio. Expoziția aduce în fața pasionaților de artă două genuri complementare – fotografia și arta digitală – pe care le îmbină într-un singur eveniment vizual. Ineditul expoziției este „duplexul” România – Mexic, transpus prin etalarea lucrărilor unui artist mexican și al unuia român laolaltă. Galbenul este considerat culoarea armoniei, a sănătății fizice și psihice, a relaxării, a împăcării și a stării de bine. Titlul expoziției este ales tocmai pentru a lăsa impresia de amestec a unor stări confuze, de rătăcire a emoțiilor și a stării în care se află cei doi protagoniști. Lipsa de galben este o stare haotică de ciocnire a două idei nebunești. Anca Cocârlea este din Con-stanța, născută în august 1986, licențiată în psihologie, în prezent fiind masterandă în cadrul Uni-versității de Sociologie și Psihologie din București, iar cu fotografia cochetează de peste un an. Mauricio Silerio este născut în septembrie 1979 în Mexic, este licențiat în administrație publică, de peste 10 ani este pictor și acum 6 ani a scris o carte. Are nume-roase expoziții deschise în America Latină și Europa, anul acesta fiind primul în care expune artă digitală. A participat la 34 de expoziții colective în Mexic, dar și în afara granițelor sale, în Brazilia, Argentina, Olanda, Italia, Spania, Malaezia, Cuba, Canada, Chile, Bulgaria și are la activ 23 de expoziții individuale în: Mexic, Serbia, România, Ungaria și Cuba. Expoziția este susținută de Centrul pentru Resurse Civice, organizație care îi promovează pe tinerii constănțeni talentați, „Lipsă de galben / Falta de amarillo” fiind prima dintr-o serie de eve-nimente menite să îi promoveze pe tinerii artiști constănțeni. Despre îmbinarea celor două culturi, președintele Centrului pentru Resurse Civice, Cosmin Bârzan, a spus: „Duplexul româno-mexican este unul inedit, de bun augur pentru colaborarea dintre România și Mexic”. Centrul pentru Resurse Civice este o organizație nonguverna-mentală, apolitică, care are ca scop sprijinirea, promovarea și dezvol-tarea conștiinței și a inițiativei civice, în spiritul democrației participative, la nivel individual, comunitar și regional. Lucrările celor doi artiști vor putea fi văzute la Clubul Doors timp de două săptămâni.