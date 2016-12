Liderii sindicali din învăţământ se plâng la Victor Ponta

1

demagogie

S-o credeti voi,dlor lideri sindicali ca veti primi ceva de la Ponta si USL. Singura solutie este sa actionati in asa fel incat USL sa nu castige alegerile parlamentare.Masurile luate de PDL,desi nepopulare,au fost luate actionandu-se direct,fara promisiuni demagogice.In schimb USL nu poate face nimic decat sa =i minta pe toti.In 3 luni a distrus mai mult decat PDL in 4 ani.