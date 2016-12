Lider al elevilor constănţeni, cu zeci de absenţe. "Notele nu sunt relevante!"

Lider al elevilor constănțeni, cu zeci de absențe. "Notele nu sunt relevante!"

La doi ani de la înființare, Asociația Elevilor din Constanța (AEC), organizație care numără… 50 de membri, a considerat că este momentul să-și sărbătorească marile „izbânzi“ obținute spre binele celor pe care îi reprezintă, și anume elevii constănțeni.Fostul președinte al AEC, Andrei-Eduard Burghelia, elev la Colegiul Tehnic „Virgil Madgearu” din Constanța, și-a început enumerarea cu obținerea reducerilor la abonamentele elevilor, lobby-ul făcut pentru acordarea dreptului de vot în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, cele șase seminarii dedicate tinerilor, dar și cele 11 documentare britanice expuse la Cityplex Tomis Mall, la care au participat, spune el, câteva sute de tineri constănțeni.Întrebat cu câte absențe s-a ales în acest mandat de președinte, elevul Burghelia a afirmat inițial că nu știe, după care a spus că în jur de 30-40 de nemotivate. Cât despre notele din catalog… „nu consider că sunt relevante pentru activitatea în cadrul Asociației Elevilor. Am luat bani de acasă pentru a putea participa la cât mai multe evenimente de interes pentru elevii constănțeni, și asta consider că este cel mai important”, a adăugat același elev. Care, pe de altă parte, se consideră victima unei „bombe mediatice”, lansate în momentul în care a fost acuzat că ar fi falsificat semnătura și ștampila președintelui consiliului elevilor din liceu pentru a justifica o deplasare.Cu același dis-curs plin de abnegație ne-a răspuns și actualul președinte ales prin vot secret Constantin Manda, elev la Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, atunci când a fost întrebat cum răspunde co-mentariilor legate de nesațul pentru aparițiile în mass-media ale liderilor acestei asociații. „Am luat bani de acasă pentru a-mi reprezenta colegii, iar acele apariții în presă se impuneau”, a mai spus elevul Manda.Actualul președinte al AEC își propune în mandatul său de un an să facă lobby pentru decontarea integrală a navetei pentru elevi din alte localități, dar și continuarea negocierilor cu autoritățile locale pentru obținerea de burse pentru toți colegii, la fel cum se întâmplă în numeroase județe din țară.„În proiectul de hotărâre pe care l-am discutat, propuneam 300 lei pentru bursele de performanță, 150 lei pentru bursele de merit sau cele de studii și câte 100 lei pe lună pentru bursele sociale”, a explicat actualul lider AEC.Cât despre colaborarea cu Consiliul Județean al Elevilor constănțeni, Constantin Manda a declarat că AEC a fost mereu deschis colaborării, dar nu s-a întâmplat același lucru și din sens invers.