Liceul "Traian" "rupe gura" învăţământului constănţean. "Vom scrie cu degetul pe tablă"

Liceul "Traian" "rupe gura" învățământului constănțean. "Vom scrie cu degetul pe tablă"

La foarte scurt timp de la inaugurarea clasei viitorului de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân“, în cadrul unui proiect susținut de Samsung, iată că Liceul Teoretic „Traian“ înregistrează un pas uriaș pentru educația constănțeană, dar prin forțele sale proprii.Ieri, a fost inaugurat laboratorul multimedia dotat cu o tablă inteligentă Prestigio Multiboard-Widows 8.1 (multi-touch screen), cu accesorii și echipamente IT, câștigat de elevii liceului sub îndrumarea prof. Gabriela Violeta Tănăsescu.„Proiectul a început ca o oră obișnuită la clasă și, datorită tematicii pe care ne-am propus-o, și anume simularea 3D a orașului Constanța, un oraș virtual, împreună cu elevii care și-au dorit lucrul acesta, proiectul s-a dezvoltat mai mult, astfel încât Microsoft România și Fundația EOS (Educating for an Open Society Romania) ne-au declarat câștigătorii unei competiții internaționale extrem de importante «Skype in the classroom». Sperăm să continuăm și să cuprindem întreaga Românie”, a declarat prof. Tănăsescu.Prezent la inaugurare, prof. dr. Răducu Popescu a remarcat faptul că cele două licee de prestigiu ale Constanței - „Mircea” și „Traian” - se află într-o competiție benefică pentru învățământul românesc.Prof. Constantin Caracoti, directorul liceului, se declara foarte încântat de pasul uriaș pe care învățământul constănțean îl face prin această achiziție: „În sistemul educațional constănțean este unica tablă inteligentă, care va aduce o schimbare radicală în procesul de predare. La chimie, spre exemplu, materia pe care o predau eu, își pot face diferite modele structurale ale compușilor chimici organici sau anorganici. Cel mai mare avantaj pentru noi, cadrele di-dactice, este acela că am trecut de la scrisul cu creta pe tablă la scrisul cu degetul pe tablă. Sunt extrem de multe avantaje și practic învățământul ia o turnură colosală, în sensul că elevii pot folosi această tablă inteligentă la toate disciplinele, reușind să-și culeagă informațiile de care au nevoie”, a mai spus directorul Caracoti.La proiectul cu care a câștigat Liceul Teoretic „Traian” această tablă inteligentă, care ar fi costat 7.000 de euro, și-a dat concursul un grup de elevi ai clasei a X-a A, foarte încântați de această reușită. Ieri ei declarau că această tehnologie modernă nu face altceva decât să transforme orele plictisitoare de curs în unele interactive, care vor stârni interesul și vor crește interacțiunea profesor - elev.