Liceul "Traian", la ceas aniversar: "Nu se ajungea aici dacă nu exista o muncă asiduă din partea tuturor"

Cu acest prilej,Constantin Caracoti, directorul Liceului Traian, a explicat: "La acest moment, în 1977, industria constănțeană se dezvolta și era nevoie de muncitori calificați pentru industria navală, așa că acesta a fost un prim motiv pentru înființarea unității noastre școlare. Liceul s-a inființat în anul 1977 și în toată această perioadă școala a funcționat sub structură mixtă, ingineri, subingineri, maiștri- instructori. Timp de 13 ani, am scos cadre calificate pentru industria navală. În 1989, revoluția aduce schimbări majore- se schimbă denumirea și structura din Liceul Industrial nr.6 în Liceul Teoretic Traian. La acel moment, unitatea avea doar o singură specializare, Matematică- Informatică, ulterior apărând și Biologie, Chimie- Biologie și Limbi moderne. Din 2007 apar și două clase de gimnaziu, iar acum sunt deja zece.".Gabriela Bucovală, inspector școlar general ISJ, a declarat, la rândul său: "Liceul Traian este un liceu care concurează cu liceele centenare ale Constanței. În plus, nu se ajungea aici dacă nu exista o muncă asiduă din partea tuturor."Alături de elevi și profesori, în sală au fost prezenți și alți reprezentanți ai ISJ Constanța, unul din partea Arhiepiscopiei, prefectul Constanței, dar și Ion Solomon, consilier local.Prefectul Adrian Nicolaescu a spus că Liceul Traian și-a câștigat deja prestigiul în rândul unităților de învățământ constănțean, iar cei 40 de ani de la înființare reprezintă tot atâția ani de performanță.