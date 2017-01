Liceul Teoretic "Traian" organizează examenul Cambridge!

În perioada 22-23 martie, Liceul Teoretic „Traian” organizează Examene Cambridge, după cum urmează: vineri, 22 martie - Examenul Certificate in Advanced English și sâmbătă, 23 martie - Examenul First Certificate in English.Înscrierile au loc până pe data de 5 martie, la sediul Liceului Teoretic „Traian”, strada Traian nr. 55.