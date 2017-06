Liceul Teoretic "Traian", la ceas aniversar: 40 de ani de existenţă

Liceul Teoretic "Traian", la ceas aniversar: 40 de ani de existență

Săptămâna aceasta este dedicată manifestărilor prilejuite de aniversarea a 40 de ani de când Liceul Teoretic „Traian“ formează oameni și constuiește caractere. În cele patru decenii de existență, renumita instituție de învățământ constănțeană a parcurs drumul spre performanță prin dăruirea și consecvența corpului profesoral, prin abnegația elevilor, dar mai ales prin implicarea în numeroase proiecte educaționale, reușind să se impună în rândul liceelor de elită ale județului Constanța.Festivitatea de deschidere este găzduită, astăzi, începând cu ora 9.30, de Muzeul Marinei Române, unde vor participa reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean, Primăriei și Consiliului Județean Constanța, foste cadre didactice ale liceului, elevi și profesori.Acțiunile continuă, mâine, de la ora 11.00, la sala „Remus Opreanu” - Prefectura Constanța, unde va avea loc cea de-a III-a ediție a proiectului „Interculturalitate în spațiul dobrogean” (coordonatori: prof. dr. Oana Staicu și prof. Tania Butcaru), miercuri, 17 mai, de la ora 8.30, se va desfășura Concursul de chimie organică „Margareta Avram”, concurs destinat elevilor de liceu (coordonator: prof. Constantin Caracoti).Joi, 17 mai, între orele 9.00-15.00, este organizată Ziua Porților Deschise (coordonator: prof. Dorina Chivu), iar vineri, 19 mai, începând cu ora 10.00, la Casa de Cultură a Sindicatelor, va avea loc Festivitatea de Premiere a Festivalului de Scurtmetraj pentru Liceeni FILMMIC, proiect aflat la a X-a ediție (coordonator: prof. Angelica Crețu).De asemenea, în cadrul fiecărei arii curriculare se vor desfășura diferite activități educative și științifice („Math - șah”, „Fenomene fizice spectaculoase - Concurs de fotografie”, „Modalități de evaluare la limba și literatura română”, „Quiz - concurs de cultură generală”, „Traian Art” - expoziție de pictură etc.).Conform informațiilor furnizate de directorul instituției, prof. Constantin Caracoti, transformarea unității de învățământ în liceu teoretic a început în anul 1990 și tot de atunci și diversificarea ofertei curriculare și adaptarea acesteia la exigențele comunității școlare. Toate acestea au deschis ulterior perspectiva promovării unor elevi cu o largă deschidere spre cunoaștere, cu preocupări științifice în toate domeniile, dornici să se implice, atât în proiecte cu caracter științific, tehnic - aplicativ, cât și în numeroase proiecte comunitare.„În anul 2007, a fost organizat învăță-mântul gimnazial în unitatea noastră, care a parcurs toate etapele pentru acreditare, conform standardelor de calitate. Elevii Liceului Teoretic «Traian» s-au remarcat de-a lungul timpului prin rezultatele deosebite obținute la examenele naționale, precum Evaluarea Națională și Bacalaureat, rata de promovabilitate a acestui examen situându-se mereu între 98% și 100%, cât și prin rezultatele înregistrate la olimpiadele și concursurile școlare, etapele județeană și națională. În ultimii ani, participarea la etapa națională a olimpiadelor școlare a fost din ce în ce mai numeroasă la discipline precum limba și literatura română, lingvistică, lectură, limba franceză, limba italiană, limba rusă, limba neogreacă, matematică, chimie, biologie, istorie, geografie, economie, psihologie, religie, informatică etc. Anul acesta, cel puțin un număr de 14 elevi au reprezentat liceul la olimpiadele naționale, rezultatele fiind merituoase: premiul I la Economie și Religie islamică, premiul II la Religie islamică, premiul III la Limba turcă și Limba maternă rusă, premiul special la Limba neogreacă, mențiuni la Limba franceză și Biologie etc.”, a subliniat directorul.Elevi calificați la diferite competiții internaționaleÎn același timp, s-au remarcat și echipele de fotbal fete (calificată în primele șase echipe pe țară) și fotbal băieți. La toate acestea se adaugă participarea la competiții internaționale, ce s-a materializat în obținerea unor rezultate deosebite.Spre exemplu, elevul Andrei Rotaru, de la clasa a X-a D, a obținut diploma de Excelență în cadrul competiției „Proiecte stații orbitale NASA-AMES Space Design Contest”, iar elevul Vlad Botezatu, de la clasa a XI-a A, a participat la Competiția Internațională SCI-TECH CHALLENGE 2016, unde a obținut premiul I cu echipajul care a reprezentat România în competiția desfășurată la Bruxelles.Apoi, în cadrul Competiției „Skype la clasă - lecții interactive”, elevii clasei a XII-a A au obținut o tablă inteligentă Multi-Touch Screen. Tot în acest an școlar, trei echipe au participat la concursul inițiat de NASA, două dintre acestea obținând premiul III, respectiv mențiune. Desigur, aceștia nu sunt singurii elevi premiați ai liceului, pe lângă ei îi putem menționa pe Ali Atila (clasa a XII-a G), care a obținut premiul I pe țară la Economie, dar și pe Maria Carataș, elevă în clasa a IX-a B (mențiune specială la Limba franceză). Bineînțeles, lista poate continua, numărul elevilor eminenți fiind mult mai mare.Așadar, eforturile susținute ale cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar și nedidactic, al elevilor, dar și al părinților și al tuturor instituțiilor cu care liceul a colaborat de-a lungul anilor și-au găsit ecoul în definirea unei adevărate culturi a calității educației în Liceul Teoretic „Traian”.Proiectele Liceului Teoretic „Traian“Ca urmare, se poate spune că Liceul Teoretic „Traian” din Constanța s-a impus în elita învățământului constănțean prin performanțele obținute, atât de elevi, cât și de cadrele didactice, la diferitele olimpiade și concursuri, dar și prin numeroasele proiecte desfășurate de-a lungul timpului. Aici amintim Festivalul Național de Scurtmetraj pentru liceeni „Filmmic”, ajuns deja la cea de-a X-a ediție, timp în care iubitorii artei cinematografice aflați la vârsta adolescenței au fost provocați an de an să își exprime în mod creativ ideile, sentimentele, experiențele prin film. Inițiat în anul 2007 și organizat de Liceul Teoretic „Traian”, „Filmmic” a fost primul festival de acest gen creat pentru liceenii din România.„Proiectul a cunoscut un succes răsunător, dovadă stând numărul mare de participanți din diverse județe ale țării. Premiile au fost atractive, iar coordonatorii (prof. Constantin Caracoti, prof. Angelica Crețu) s-au străduit în fiecare an să atragă în jurul festivalului oameni cu renume în acest domeniu, cum ar fi regizorii Dinu Tănase, Toma Enache, Carmen Lidia Vidu, actorul Florin Piersic Jr., Irina Nistor, Mirela Pană”, a declarat prof. Oana Gabriela Staicu, director educațional.Copiii defavorizați, ajutați de liceenii de la „Traian“Un alt proiect important este Școala de vară „Traian Summer Camp”, care reprezintă bucuria voluntarilor și se află la cea de-a IV-a ediție, evenimentul fiind dedicat copiilor defavorizați din punct de vedere material din județul Constanța, unitățile de învățământ de proveniență ale copiilor defavorizați fiind Școala Gimnazială Nr. 1 Ciocârlia, Școala Gimnazială Nr. 1 Grădina, Școala Gimnazială Nr. 1 Râmnicu de Jos.Astfel, elevii voluntari ai liceului, împreună cu coordonatorii proiectului, s-au gândit să ofere un mod de a-și petrece timpul liber unui număr de 16 copii fără posibilități materiale în cadrul școlii de vară. Programul este distractiv, dar și educativ în același timp, copiii desfășurând diverse workshop-uri dimineața („Experiențe distractive de chimie”, „Incursiune în astrofizică”, „Jocul-cheia copilăriei”, „Ritmurile muzicii”, Origami, picturi pe scoici, face painting etc.).După-amiaza, aceștia vizitează diverse instituții de cultură. Astfel, ultima săptămână a lunii iulie rămâne un interval de timp special, când Liceul Teoretic „Traian” își deschide porțile pentru a-i primi în fiecare an pe cei 16 copii.Un alt proiect județean al liceului este și „Interculturalitate în spațiul dobrogean - Suntem aici, suntem dintotdeauna!”. Inițiat în urmă cu trei ani, proiectul se află la cea de-a III-a ediție anul acesta, desfășurându-se în parteneriat cu Inspectoratul Județean Constanța, Seminarul Teologic „Dionisie Exiguul” Constanța și comunitățile din Dobrogea.Coordonatorii acestui proiect sunt profesorii Constantin Caracoti, Dorina Chivu și Oana Gabriela Staicu. De la seminarul Teologic, coordonator este prof. Tania Butcaru, iar la școala de vară se mențin aceiași coordonatori ai liceului, mai sus menționați.Obiectivele acestui proiect sunt eliminarea discriminării interetnice, dar și dezvoltarea cunoștiințelor elevilor privind tradițiile și cultura altor popoare. Anul acesta, proiectul se va desfășura în data de 16 mai, la Sala „Remus Opreanu”, ocazie cu care vor fi prezentate o serie de eseuri despre marele poet Ovidius Publius Naso și vor fi prezenți oameni de cultură importanți aparținând diverselor comunități.Nu în ultimul rând, Concursul județean de chimie „Margareta Avram” este un proiect important al liceului, la care participă în fiecare an aproximativ 150 de elevi, atât din municipiul Constanța, cât și din județ, aceștia fiind premiați în bani. Proiectul se află la cea de-a doua ediție, fiind inițiat de directorul unității, prof. Constantin Caracoti, având ca și coordonatori cadrele didactice de la catedra de chimie a liceului, fiind sprijiniți și de prof. univ. dr. Gabriela Stanciu, de la Universitatea „Ovidius”, Constanța.