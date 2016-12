Liceul Teoretic „Traian“ inaugurează Laboratorul multimedia

Astăzi, Liceul Teoretic „Traian” inaugurează Laboratorul multimedia, dotat cu o tablă inteligentă Prestigio Multiboard-Widows 8.1 (multi-touch screen), cu accesorii și echipamente IT, pe care elevii coordonați de profesoara Gabriela Violeta Tănăsescu le-au câștigat în cadrul campaniei naționale „Skype la clasă - competiție de lecții interactive” organizate de Microsoft România și Fundația EOS (Educating for an Open Society Romania).În perioada 15 mai - 15 iunie, s-a desfășurat campania națională „Skype la clasă - competiție de lecții interactive”, ce a avut drept scop extinderea experienței de învățare a elevilor dincolo de pereții școlii, în România sau chiar mai departe.Câștigător a fost declarat Liceul Teoretic „Traian” din Constanța, cu proiectul „Photography helps people to see” („Fotografia îi ajută pe oameni să vadă”) ce a avut la bază crearea unei platforme de e-learning pentru susținerea progresului școlar, proiect realizat de elevii clasei a X-a A.