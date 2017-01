Liceul Teoretic „Ovidius”, partener într-un nou proiect european

Ştire online publicată Marţi, 04 Martie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Recent, la Dobrich, în Bulgaria, au demarat lucrările unui proiect european transnațional la care va participa și Liceul Teoretic „Ovidius”, la întâlnire fiind prezenți de cei doi profesori implicați în dezvoltarea acestui proiect: prof. Cristina Anghel și prof. Rodica Crăciun. Proiectul – intitulat MOBIAGE - vizează în mod deosebit integrarea activă a cetățenilor vârstnici din țări membre ale Uniunii Europene care au hotărât să se stabilească în Bulgaria sau Romania, dar și crearea unui model de proiect vizând includerea cetățenilor străini seniori, activi din punct de vedere social, în noile lor țări de reședință, model care să poată fi aplicat în toate țările Uniunii Europene. „Ținând cont de lărgirea Uniunii Europene, dar și de mobilitatea cetățenilor acesteia în interiorul țărilor membre, sperăm ca MOBIAGE să devină un model viabil de includere activă și de integrare armonioasă a tuturor europenilor în cadrul comunităților în care aleg să se stabilească”, a declarat prof. Rodica Crăciun, consilier de imagine al instituției. Bazat pe buna cooperare transfrontalieră care există deja între Constanța și Dobrich, între Liceul Teoretic „Ovidius” Constanța și International Management Institute din Dobrich, MOBIAGE se va dezvolta pe parcursul următorilor trei ani din efortul comun al echipelor de proiect din cele cinci țări participante: Bulgaria – International Management Institute Dobrich (coordonator de proiect), România – Liceul Teoretic „Ovidius” Constanța, Danemarca – International Centre for Education Copenhaga, Ungaria - College of Nyíregyháza, Nyíregyháza și Italia - Consorțiul FOR/COM, Formazione Per La Comunicazione Roma.