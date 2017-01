Liceul Teoretic „Ovidius“ - centru de testare TOEIC

Ştire online publicată Miercuri, 28 Noiembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

În aula mare a Liceului Teoretic „Ovidius” a avut loc ieri prezentarea examenului de limbă engleză Test of English for International Communication (TOEIC). În urma evenimentului, Liceul Teoretic „Ovidius” a devenit centru de testare TOEIC, acreditat de IIE-Europa (Institute for International Education - Europe). TOEIC este recunoscut internațional și este aplicat de peste 25 de ani în tot mai multe țări. Testul este folosit de angajatori din diferite domenii, universități, organizații care doresc să verifice nivelul cunoștințelor de engleză al actualilor sau potențialilor angajați. TOEIC poate fi susținut și de persoanele care doresc să pre-zinte un CV cât mai atractiv viitorilor angajatori, dar și de cele care doresc să certifice că pot participa la cursurile în engleză ale universităților vizate.