Liceul Teoretic Murfatlar a sărbătorit trei decenii de existenţă

Liceul Teoretic Murfatlar a sărbătorit trei decenii de existență

De la înființarea sa, în 1979, Liceul Teoretic Murfatlar nu a avut parte de o zi a sa de „naștere”, motiv pentru care, actuala directoare generală, prof. Cleopatra Crangă, a făcut demersuri la Inspectoratul Școlar Județean Constanța pentru a i se aproba o… aniversare. Și a fost să fie 8 octombrie… Cu această ocazie a fost descoperită și o placă comemorativă în holul liceului, cu numele tuturor directorilor acestei instituții. Emoționante aduceri aminte Dacă în urmă cu 30 de ani această unitate număra 1.200 de școlari, acum aceștia au scăzut la jumătate, în cataloage fiind 625 de elevi, liceul funcționând cu profilul Științele Naturii, după ce la înființare fusese de Mate-matică-fizică. Scăderea natalității constituie principalul factor de regresie a numărului elevilor. Primul director al acestei instituții, de la inaugurarea sa în 1979 și până în 1990, a fost prof. Ilie Zugravu, nimeni altul decât tatăl actualei directoare generale. De altfel, în jurul acestei instituții de învățământ s-a scris un soi de istorie a acestui neam destoinic din Murfatlar. La festivitățile ce au avut loc ieri în curtea liceului au fost invitați să participe toți directorii care s-au aflat la conducerea acestei instituții de-a lungul celor 30 de ani de existență, dar și foști elevi care astăzi fac cinste școlii pe care au terminat-o. Cel care a avut onoarea de a deschide șirul amintirilor despre managementul acestui liceu, prof. Zugravu, a fost atât de emoționat „ca-n prima zi când am venit la catedră aici. Cuvintele pe care le voi rosti acum sunt mici față de sentimentele pe care le nutresc pentru această instituție, pentru colectivul de cadre didactice cu care am lucrat între anii 1979-1990. Și datorită căruia am avut foarte puțini elevi neșcolarizați sau care au rămas repetenți sau corijenți. Am lucrat în condiții mai deosebite decât cele de după 1990. Au fost luni întregi de iarnă când am stat la ore cu mănuși în mână sau când se asigura curentul electric de la un tractor împrumutat de la Canal. Am lucrat și în patru schimburi. Aș vrea să vă bucurați de tot ceea ce oferă această școală acum, care arată ca un boboc”. Prof. Maria Mandea a fost primul director de după Revoluție și a rememorat la microfon „bătălia care se dădea între directori pentru o mătură, pentru un kilogram de vopsea. Sunt foarte mândră să descopăr și acum că elevii noștri se numără printre premianții de la «Mircea» sau «Ovidius» și știți ce înseamnă aceasta. Nu vă pot spune cu câtă emoție și bucurie i-am privit pe foștii noștri elevi întorcându-se în cancelarie în calitate de dascăli, cum este cazul actualei directoare“. Îndelung aplaudat în momentul urcării pe scenă în calitate de director adjunct în mandatul directoarei Tatiana Dorobeti, prof. Ion Bițeanu, catedra de sport, a mărturisit că anul acesta împlinește 20 de ani de când activează aici și e fericit că se întâlnește cu elevii pe stradă și îl salută și vorbesc cu el „și nu mă înjură cu toate că mulți ar avea motive”. „Este un moment deo-sebit, unic și să dea Dumnezeu să rămână tot așa. Le mulțumesc greilor învățământului din Murfatlar care au adus o valoare în plus acestei instituții și văzând că oriunde ne ducem ne mândrim că am activat aici”. Cu aceste cuvinte s-a încheiat șirul declarațiilor de dragoste la adresa Liceului Teoretic Murfatlar, onoarea revenindu-i fostei directoare prof. Gabriela Micu. Mândria neamului Zugravu din Murfatlar Prof. Cleopatra Crangă, actualul director general, este absolvent al Facultății de matematică-infor-matică din cadrul Universității „Ovidius”, iar acum este mas-terandă la management edu-cațional. La catedra de la Murfatlar a ajuns acum 14 ani, în 2008 fostul director, prof. Gabriela Micu, sfătuind-o să concureze pentru acest post și să-i continue munca la conducerea instituției. „Atunci am considerat că a fost un moment prielnic pentru a-mi îndeplini un vis, dar și pentru al tatălui meu, de a-și vedea copiii pre poziții cât mai înalte. Mai am doi frați de care sunt mândră: unul este maior în poliție, iar al doilea este director de montaj construcții la o societate din Agigea”. Mama actualei directoare a fost învățătoare tot la această școală și a ieșit la pensie în anul 1990.