Liceul Teoretic „Ioan Cotovu“ din Hârşova se înfrăţeşte cu un liceu din Istanbul

Adevar

Pe langa faptul ca elevul in cauza are mare dreptate, se fac si investitii fara rost in scoala asta. Se vrea uniforma, de catre domnul Bujenita care inainte de a fi director, era convins ca uniforma nu este un lucru necesar asadar era de parte elevilor. Ce sa vezi... s-a razgandit... probabil cand a auzit de niste comisioane in urma carora s-ar "unfla" cateva buzunare. Bun... sa zicem ca elevii vor uniforme, dar apare un alt conflict. S-au alocat ceva banuti pe un videoproiector, un aparat foto si un dvd player(sunt laptop-uri dar... de ce sa nu existe si un dvd player cu bluray) Aceste obiecte au costat peste 4.000 de lei in cel mai bun caz. Bani care puteau fi folositi la achizitionarea unor uniforme pentru copii care nu isi permit iar acesti copii sunt destul de multi. Scoala are 4 videoproiectoare dar s-a mai optat pentru unul. Camera foto era totusi o necesitate dar nu una la un pret de 2,000 de lei. Trage-ti si voi concluziile.