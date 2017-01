Liceul Teoretic „George Călinescu“ formează generaţii plurivalente

Liceul Teoretic „George Călinescu“ formează generații plurivalente

Instituție recunoscută chiar în plan internațional pentru preocupările sale în domeniul educației multidisciplinare, Liceul Teoretic „George Călinescu” vine în întâmpinarea ofertei educaționale pentru anul școlar 2009-2010 cu numeroase noutăți. Cursuri cu profesori străini Astfel, în cadrul cooperării cu Ambasada Franței la București, Virgile Prod’homme (Franța) va preda timp de opt luni la clasele bilingve limba franceză și va face parte din echipa pedagogică de realizare a modulului interdisciplinar pentru clasa a XI-a, finalizat cu proba specială de bacalaureat. La acest liceu, în luna iulie 2009, în urma promovării probelor examenului de bacalaureat bilingv, absolvenții celei de-a doua promoții au primit diplome cu mențiunea specială „secție bilingvă francofonă”. Cei 22 de elevi înscriși au susținut probele bacalaureatului românesc și patru probe suplimentare: modulul interdisciplinar (în clasa a XI-a), limba franceză (scris și oral, cu subiecte specifice) și economie/geografie în limba franceză (oral). Diploma de bacalaureat cu mențiunea secție bilingvă francofonă și suplimentul acesteia, eliberat de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării și Ambasada Franței la București, permit elevilor înscrierea la orice facultate din România, dar și din Franța, fără sus-ținerea probei de limba franceză. De asemenea, în urma aprobării dosarului depus de liceu pentru Programul sectorial Comenius, acțiunea „Găzduirea unui asistent Comenius”, Mario Pesticcio (Italia) va preda la clasele care studiază limba italiană timp de opt luni elemente de cultură și civilizație italiană. Proiecte europene multilaterale Începând cu anul școlar 2009-2010, timp de doi ani, liceul va fi partener în două proiecte europene multilaterale Comenius. Primul este FUTURE EUROPEAN TEACHERS: TRAINING KIT ACCORDING TO THE LISBON STRATEGY (Viitori profesori europeni: ghid de formare conform Strategiei Lisabona) – proiect în parteneriat cu instituții de învățământ secundar din Italia, Norvegia, Spania, Grecia Turcia, Polonia, Franța, Portugalia, Bulgaria, Lituania, Republica Cehă. Cel de-al doilea este MO.ST - MOTIVATION TO STUDY (Motivația învățării) – coordonator: Departamentul de Științele Educației al Universității din Salerno, parteneri fiind Universitatea din Barcelona și instituții de învățământ secundar din Italia, Austria, România, Bulgaria. De asemenea, în mai 2009, liceul a obținut un grant de 7.000 euro din partea Ministerul Afacerilor Externe al Italiei, prin Ambasada Italiei la București, pentru organizarea unui curs de cultură și civilizație italiană destinat profesorilor de limba italiană și elevilor din clasele cu studiu intensiv al limbii italiene. Cursul va fi organizat în luna septembrie 2009, cu sprijinul Universității din Perugia. Se primesc înscrieri pentru clasa a V-a bilingvă În perioada imediat următoare, Liceul Teoretic „George Călinescu” face înscrieri pentru clasa a V-a intensiv limba engleză, cu limba II limba franceză. Liceul are în dotare aparatură de ultimă generație și materiale audio-video și didactice moderne, publicate în Marea Britanie și Franța. Elevii vor beneficia și de o încadrare cu profesori foarte bine pregătiți, care îi vor orienta pe elevi spre examenele cu certificare internațională CAMBRIDGE (nivel KET/ PET/FCE) și DELF SCOLAIRE. Începând cu anul școlar 2009-2010, toate clasele de gimnaziu din liceu vor funcționa dimineață și își vor încheia cursurile la orele 12.30/13.30. Înscrierile pentru clasa a V-a se fac zilnic la secretariatul unității școlare, în intervalul orar 9-14.