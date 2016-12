Liceul Tehnologic din Cogealac, renovat cu ajutorul Grupului CEZ

Începând cu acest an școlar, o parte dintre elevii Liceului Tehnologic din Cogealac, precum și personalul didactic vor avea parte de un mediu mai atractiv și sigur pentru a-și desfășura activitatea, Grupul CEZ contribuind la renovarea celui mai mare corp al clădirii. Acesta a beneficiat atât de amenajări interioare pentru sălile de clasă, holuri și intrări (montare gresie, lambriuri, lucrări de finisare a pereților, înlocuire uși) cât și de mobilier nou pentru sălile de clasă și birourile personalului didactic.„Ne bucurăm că am avut onoarea de a fi aleși ca instituție să beneficiem de un sponsor precum Grupul CEZ în România. Este primul sponsor care a făcut cea mai mare investiție în unitatea noastră școlară”, a pre-cizat directorul Liceului Tehnologic din Cogealac, prof. Daniela Caranfil.Valoarea totală a sponsorizării oferite Liceului Tehnologic Cogealac de către Grupul CEZ în România a fost de peste 59.000 de euro. Lucrarea de modernizare a fost finalizată pe 10 septembrie, iar începând de ieri corpul de clădire A a fost dat în folosință alături de celelalte două, fiind complet pregătit pentru derularea activităților educaționale.„Grupul CEZ în România a sprijinit și va continua să sprijine comunitățile locale din aria sa de operare. Parteneriatul dintre CEZ și Liceul Tehnologic din Cogealac face parte din programul de responsabilitate socială pe care îl desfășurăm în zona de activitate, iar educația, încă de la cele mai fragede vârste, reprezintă unul din domeniile în care investim. Alături de managementul școlii și de reprezentanții autorităților locale am identificat necesitățile instituției și ale elevilor orientându-ne astfel către sporirea condițiilor de desfășurare a activității educaționale”, a precizat reprezentantul Grupului CEZ în România, Miklos Szilagyi.