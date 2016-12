Liceul „Ioan Cotovu” din Hârşova a sărbătorit Ziua Francofoniei

Liceul „Ioan Cotovu” din Hârșova a sărbătorit Ziua Francofoniei

Catedra de Limbi străine din cadrul Liceului Teoretic „Ioan Cotovu” din Hârșova a organizat Ziua Internațională a Francofoniei. Activitatea a debutat cu expunerea prof. Maria Bucșan, director adjunct, care a prezentat istoricul și semnificația acestei aniversări, după care a urmat vernisajul Expoziției de desene ale elevilor - „La francophonie- dans le monde”.Manifestarea a mai cuprins expuneri ale elevilor, cu titlul „Francofonia 2014", „Symboles de la France”, „Țări ale francofoniei”. Elevii clasei a VIII-a A au interpretat cântece în limba franceză, precum „Un petit oiseau”, Ceux que J aime”, „Au clair de la lune”, „France”, iar elevii clasei a VI-a A au dansat pe muzică modernă franceză, cum este cea interpretată de cântăreața în vogă Indila. Activitatea a fost întregită de recitarea de poezii de către elevii Irina Voicu („L’enfant et le papillon”), Bianca Zamfir („Mars”), Nicu Vartolomei („Les enfants qui s’aiment”), Cristina Chiocaru („L’enfant et la grand-mere”), Cristina Constantin („Ceux que j’aime”), Nicoleta Vlad („La Soeur Ainee”).Activitatea a avut ca scop promovarea în rândul elevilor de gimnaziu și liceu a spațiului francofon, a diversității și valorilor francofone, marcarea identității francofone a României si a fost coordonată de prof. Maria Bucșan, prof. Luiza Păvălucă, prof. Gabriela Cazacu, prof. Manuela Piștea.