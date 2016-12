Liceul „Ing. N. Nejloveanu“ din Constanţa, unicul din ţară care nu scoate şomeri

Liceul „Ing. N. Nejloveanu“ din Constanța, unicul din țară care nu scoate șomeri

Pentru cei 33 de elevi ai primului an școlar al Liceului tehnologic de Gastronomie, Restaurante și Hoteluri „Ing. N. Nejloveanu” din Constanța, ziua de ieri a fost una de maximă emoție. După ce, zilele trecute, au avut de susținut un examen în stil francez foarte dificil, cu examinatori de la Centrul European de Meserii în Gastronomie de la Paris – CEPROC, în persoana lui Vincent Perre și Martine Walter, ieri au aflat dacă au fost admiși. Aveam să constatăm cu surprindere că, deși este o instituție de învățământ particulară, nu toți elevii au terminat magna cum laude. Așadar, din cei 33 doar 13 au fost admiși, trei chiar au fost excluși pentru fraudă la proba teoretică, iar unul a descoperit că de fapt nu aceasta este meseria pe care și-ar dori să o urmeze în viață. De menționat faptul că acest examen nu a făcut decât să testeze cunoștințele acumulate atât în teorie, cât și în practică în primul an de studiu, toți cei 32 de elevi intrând mai departe în clasa a X-a. La anul, însă, vor fi nevoiți să recupereze eșecul de acum, pentru că vor trebui să fie examinați pentru brevetul francez. Vincent Perre îi încuraja spunându-le că „acest examen a fost un exercițiu pentru a vă învinge emoțiile și a vă crea un obiectiv”. Vizibil emoționat, ing. Niculae Nejloveanu, fondatorul liceului ce îi poartă numele, a declarat că-și aduce aminte de acum 40 de ani când și el termina primul an la o școală de profil din București și începuse să-și contureze drumul în viață, intrând într-o meserie frumoasă și atrăgătoare. „Aducem în România un învățământ eficient, de calitate și putem spune că suntem primii care începem reforma învăță-mântului din România. Pentru toți a fost ceva nou și am reușit împreună să tragem linie după un examen de nivel francez. Mulțumim părinților care au avut curaj să-și înscrie copiii la această instituție și le promitem că nu-i vom dezamăgi. Probabil astăzi constată că au făcut o alegere bună, o alegere care le asigură copiilor lor, la terminarea școlii, un loc de muncă. După terminarea celor patru ani de studii, ei vor lucra cinci ani la angajatori deja cunoscuți. Este primul liceu din România care nu scoate șomeri. Poate astfel se va constata că învățământul românesc este singura șansă ca după absolvirea școlii elevii să nu mai rămână pe drumuri. Vreau să-i mulțumesc lui Vasile Tomoiagă, românul nostru pe care l-am găsit la CEPROC Paris și care ne-a sprijinit logistic pe tot parcursul acestui an”. Directoarea liceului, prof. Lucica Zamfirescu, declara că acest procent de promovabilitate 40% dă șansa cadrelor didactice de a-și modela stilul de lucru cu elevii de așa manieră încât la anul această instituție să se laude cu rezultate mult mai bune. La festivitățile foarte emoționante de ieri a participat și Corina Martin, președintele Asociației „Litoral”, cea care, așa cum afirma ing. Nejloveanu, s-a oferit să sprijine în continuare această instituție la nivelul Ministerului Turismului.