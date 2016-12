Liceul „Decebal“ participă la o campanie globală

Elevii și profesorii Liceului Teoretic „Decebal” din Constanța au marcat Ziua Internațională a Păcii prin plantarea de copaci în curtea liceului. Evenimentul se înscrie în campania globală „Plant a tree for Peace 2012" organizată de „Learning about Forests – LEAF” și „ENO-Environment Online” sub egida Organizației Națiunilor Unite.Activitatea s-a derulat în curtea liceului, unde elevii claselor a V-a A, a IX-a A, a IX-a B și a XI-a D, coordonați de profesoarele Iuliana Dumitru, Atena Zaharescu, Elisabeta Stan, Romica Milea și Aurora Chirilă le-au vorbit celor prezenți despre semnificația gestului lor și au plantat copacii aleși.Prin această activitate de plantare elevii Liceului Teoretic „Decebal” s-au alăturat altor 5.000 de școli din peste 120 de state estimate a participa la această campanie globală.