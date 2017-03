Liceul "Călinescu", gazda unei întâlniri internaţionale legate de violenţa domestică

Liceul "Călinescu", gazda unei întâlniri internaționale legate de violența domestică

Ştire online publicată Joi, 16 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Săptămâna trecută, a avut loc la Barcelona și Sabadell (Spania), prima întâlnire de lucru din cadrul proiectului Erasmus+ WIDE (Witnessing Domestic Violence and an Audit Education in the School System), în care Liceul Teoretic „George Călinescu” Constanța este partener alături de: Associazione Spazio Donna Onlus din Caserta, Italia, Liceul Industrial din Sabadell, Spania, Școala Generală Ludwig van Beethoven din Casaluce, Italia, Universitatea Autonomă din Barcelona, Rețeaua de școli Dr. Costa Matos din Vila Nova de Gaia, Portugalia.În cadrul acestui eveniment, partenerii au prezentat rezultatele studiilor privind situația actuală a violenței domestice intrafamiliale în țările pe care le reprezintă: statistici, legislație, instituții care apără drepturile mamei și ale copilului, modalități de intervenție folosite de școli pentru a aborda această problemă etc.Participanții la reuniune au luat în discuție proiecția modelului de intervenție WIDE, care își propune să reducă impactul violenței domestice asupra elevilor. Folosirea acestui model va duce la îmbunătățirea perfomanțelor școlare ale elevilor afectați de violența intrafamilială și va contribui implicit la reducerea abandonului școlar.Au mai fost abordate probleme legate de pilotarea materialelor și aspecte legate de formarea profesorilor în vederea folosirii modelului WIDE. Cursurile se vor organiza în fiecare școală participantă și vor contribui la perfecționarea competențelor psihologice, relaționale, de comunicare și metacomunicare ale participanților (câte 20 de profesori din fiecare școală participantă la proiect).Următoarea întâlnire de proiect va avea loc în perioada 5-7 iunie la Constanța. Informații suplimentare legate de acest proiect pot fi accesate pe pagina web a proiectului www.progettowide.com.